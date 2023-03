Algérie: Volley-ball/MB Bouira (dames) - Les responsables tirent la sonnette d'alarme

ALGER — L'équipe du Mouloudiat Baladiyat Bouira (MBB) de volley-ball féminin seniors, co-leader de la poule Centre-Est du Championnat de Nationale Une (B), risque de déclarer forfait pour la suite de la compétition en raison de problèmes accrus qui menacent sa survie, a-t-on appris lundi auprès de son président Khaled Djeralfia.

Sur le plan sportif, le MB Bouira se porte bien en Championnat de la Nationale Une (B), accèdant à la première place de la poule Centre-Est, après sa victoire samedi devant le MV Alger (3-0), à deux journées de la fin du championnat. Un succès des volleyeuses de Bouira qui pourait les qualifier aux play-offs qui regrouperont les deux premiers des groupes (Centre-Est et Centre-Ouest) pour jouer des places en excellence.

Néanmoins, sur le volet financier l'équipe du MBB est "en difficulté", en raison de l'absence d'aides, que ça soit du CSA, ou des autorités locales, ce qui a poussé ses dirigeants à tirer la sonnette d'alarme pour "la situation délicate" que traverse le club.

"Le club de volley-ball féminin du MBB, cette ancienne formation de la wilaya de Bouira, a rejailli cette saison avec le lancement de l'équipe séniors dames qui a tracé comme objectif, de jouer l'accession au palier supérieur, une ambition qui anime, les joueuses, le staff technique et les responsables du club", a-t-il ajouté.

Avant d'enchainer: "On veut être la fierté de la ville de Bouira, en réussissant à faire accéder l'équipe parmi l'élite nationale. C'est dans nos cordes, et on est leader au classement à deux matchs de la fin. Mais les problèmes qu'on vit depuis le début de la saison, surtout sur le volet financier, nous poussent à lâcher à mi-chemin et nous dissuadent de jour en jour. La réalité c'est qu'on souffre beaucoup", a souligné le président du MBB.

Les dirigeants du MBB sont convaincus que le survie de leur club est entre les mains des autorités locales, qui doivent réagir devant le silence total des responsables du CSA qui auraient, même négligé, de payer l'engagement du club à la Ligue qui est estimé à 100.000 DA. Une omission qui risque de disqualifier l'équipe, selon les règlements en vigueur.

"On souffre depuis la début de saison. On a beaucoup donné et on s'est sacrifié, mais il n'y a pas de répondant jusqu'à présent. Sans salaire, ni indemnité, notre entraineur ne peut plus continuer, les joueuses idem. Ils ne voient rien venir de la part des autorités. On a sollicité les autorités locales (APC et Wilaya) pour une aide, mais jusque là, rien n'est venu. Le football a pris le large et reste le grand bénéficier de ses aides. Depuis notre arrivée à la tête de l'équipe, on gère avec notre argent personnel, chose qui ne peut plus durée", a estimé le président Khaled Djeralfia.

Et d'ajouter: "Ca serait vraiment un gâchis si on laisse tomber cette équipe, constitué de joueuses d'expérience, à l'image de la capitaine Nadia Fatnassi (ancienne de l'équipe nationale universitaire), sa coéquipière Amira Loumi et la passeuse de l'équipe Nassima Alilache et d'autres éléments talentueux de Bouira, Azzefoun..etc. Les joueuses se sacrifient pour le bien du MBB, sans contre partie, de même que l'entraineur Lamri Belaghmouch (sélectionneur des U15 l'année dernière), mais cela ne peut plus durer et il faut les comprendre".

L'avenir du MBB serait incertain, avec tous ses problèmes, en raison de cette situation délicate que l'équipe traverse depuis plusieurs mois, et les responsables attendent vivement une réaction du CSA Bouira, mais également des autorités locales.