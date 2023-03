Algérie: Journée internationale des forêts - Plantations de près de 100.000 arbustes à travers le territoire national

ALGER — Le coup d'envoi de l'opération de plantation de près de 100.000 arbustes à travers l'ensemble du territoire national a été donné mardi à l'Institut de technologie moyen agricole spécialisé d'Alger.

Des personnes aux besoins spécifiques ont lancé cette opération en présence du Directeur général des forêts, Djamel Touahria, de la représentante de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en Algérie, Mme Irina Kouplevatskaya-Buttoud, de représentants de l'UNICEF et des autorités locales de la wilaya d'Alger.

S'exprimant à cette occasion, M. Touahria a affirmé que les opérations de reboisement se poursuivent notamment à l'occasion du lancement du programme du barrage vert qui prévoit la plantation de différentes espèces arboricoles et d'arbres fruitiers résistants sur des superficies d'environ 4,7 millions d'hectares, précisant que ce projet permettra à l'Algérie de reconstituer son couvert végétal.

S'agissant du couvert végétal déjà reconstitué, le responsable a rappelé la plantation de plus de 4 millions d'arbustes depuis le lancement de la campagne de reboisement en cours, dont 1,8 million d'arbustes fruitiers au profit des particuliers touchés par les précédents incendies, et ce dans le cadre du plan du ministère de l'Agriculture et du Développement rural à travers la Direction générale des forêts, visant la reconstitution des espaces forestiers par la préservation et le développement du reboisement.

Les superficies forestières, rappelle M. Touahria, occupaient 5 millions hectares avant la guerre de libération et ont été réduites à seulement 3 millions hectares durant la guerre, soulignant que l'Etat a oeuvré depuis l'indépendance à réhabiliter ces superficies qui, selon les statistiques de 2008, ont atteint 4,1 millions hectares.

M.Touahria a également mis en garde contre l'épuisement des richesses forestières, expliquant que leur préservation "requiert une mobilisation sur tous les niveaux, à travers une exploitation rationnelle et une évolution dans le cadre du développement durable".

Dans le même contexte, il a mis en avant le nouveau projet de loi relatif aux forêts et aux richesses forestières qui tient compte de toutes les préoccupations en vue de protéger cette richesse, garantir son développement tout en créant des opportunités d'investissement en la matière.

Il a aussi relevé que ce projet de loi comprend un projet qui consiste à utiliser des drones pour une détection précoce des feux de forêts.

Lors d'une visite aux stands d'une exposition organisée à cette occasion, le DGF a souligné que les pouvoirs publics avaient pris toutes les mesures nécessaires pour assurer une détection précoce des feux de forêts, notamment à travers l'utilisation des drones.

Cette année, les pouvoirs publics ont pris plusieurs mesures dans le cadre du plan de lutte contre les feux de forêt, dont l'ouverture de pistes et de tranchées pare-feu, en plus des mesures de protection des installations et des riverains.

De son côté, la représentante de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en Algérie, Irina Kouplevatskaya-Buttoud, a souligné l'importance des forêts pour la préservation de la biodiversité, l'atténuation de l'impact du changement climatique, l'alimentation et la santé humaine, soutenant que les forêts étaient une source de nourriture pour plus d'un milliard de personnes.

D'ailleurs, le thème choisi, cette année, pour la Journée internationale des forêts (Les forêts et la santé) vise à mettre en exergue l'importance de la préservation de ces ressources naturelles qui contribuent au bien-être, a-t-elle dit.

L'événement a été marqué par l'annonce des noms des lauréats du concours d'horticulture et de paysagisme auquel ont participé les étudiants de deuxième année de l'Institut de technologie moyen agricole spécialisé.

Deux projets sur neuf soumis ont été sélectionnés par un jury composé d'experts issus des différents instituts d'agronomie spécialisés en Algérie et de représentants de la FAO.

En marge de l'événement, une exposition de divers produits forestiers ligneux et non ligneux et d'herbes aromatiques et médicinales a été organisée.