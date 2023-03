Algérie: Rebiga appelle à 'préserver les principes et valeurs des chouhada'

BATNA — Le ministre des Moudjahidine et des Ayant-droits, Laïd Rebiga a appelé mardi du village de "Nara", commune de Menaâ (Batna) à "l'impérative préservation et à la diffusion parmi les jeunes des principes et valeurs pour lesquels s'étaient sacrifiés les héros et chouhada dont Mustapha Benboulaïd".

Présidant la commémoration du 67ème anniversaire de la mort du chahid Benboulaïd (1917-1956), à la salle polyvalente de "Nara", le ministre a considéré que "l'objectif de la célébration des occasions nationales et l'évocation des chouhada est de tirer des enseignements des parcours de ces héros et les transmettre aux générations montantes".

Cette commémoration qui coïncide avec celle de la fête de la Victoire du 19 mars est "une grande opportunité d'évoquer des moments immortels de l'histoire de notre nation".

"Ce lion des Aurès que fut Benboulaïd constitue une référence par son sens du nationalisme, de la planification et de l'organisation qui possédait une vision claire de ses propres objectifs et de la cause nationale", a ajouté le ministre relevant que "les sacrifices immenses faits par cet homme au service de la préparation puis du déclenchement de la révolution ne peuvent être consentis que par de grands hommes".

Mustapha Benboulaïd "était un symbole de la révolution libératrice et un de ses planificateurs et déclencheurs", a indiqué le ministre assurant que "le souvenir de si Mustapha Benboulaïd est présent dans nos mémoires et nous continuerons à préserver le pays dont les fondements ont été jetés par ce chahid et ses compagnons moudjahidine".

La célébration de l'anniversaire de la mort du chahid Benboulaïd qui s'est déroulée en présence du conseiller du président de la République chargé des archives et de la mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi, de la famille révolutionnaire et du wali Mohamed Benmalek a été marquée par le recueillement à la mémoire des martyrs et le dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe du chahid Mustapha Benboulaïd au cimetière des chouhada de "Nara".

L'occasion a donné lieu à l'inauguration d'une polyclinique dans ce village, la distinction de moudjahidine et de la famille de Benboulaïd ainsi qu'à la visite de la maison du chahid dans la ville d'Arris transformée en musée et à la remise des prix aux lauréats du marathon Mustapha Benboulaïd.