Algérie: Journée internationale des forêts - Concrétisation des campagnes de reboisement dans l'Ouest du pays

ORAN — Des campagnes de plantation de milliers d'arbustes de différentes variétés, ont été organisées mardi dans les wilayas de l'Ouest du pays, à l'occasion de la journée internationale des forêts célébrée le 21 mars de chaque année.

La conservation des forêts d'Oran a lancé, dans le cadre de cette festivité placée sous le slogan "forêts saines pour des gens sains", une campagne de plantation de 3.500 arbustes de différentes espèces, à l'instar du caroubier, de l'eucalyptus et du pin d'Alep à la forêt de Bir El Djir, a indiqué le conservateur des forêts, Rachid Fettati.

L'Armée nationale populaire, services de la protection civile, les douanes, les secteurs partenaires, les Scouts musulmans algériens, les associations et les volontaires ont participé à cette opération, en présence d'enfants pour leur inculquer l'amour de la nature et la protection du patrimoine forestier.

La célébration de la journée internationale des forêts marque la fin de la campagne de reboisement, lancée le 25 octobre dernier, selon le conservateur des forêts, qui a indiqué que le programme d'aménagement des zones forestières portant sur la plantation de 150 hectares tire à sa fin et cible les régions de Sidi Ghanem (Tafraoui), Keddara (El Ançor), Tarziza (Misserghine) et Safra (Boutlélis) Les festivités ont été également marquées par l'organisation d'une exposition sur les diverses activités de la conservation des forêts d'Oran et de l'association d'ornithologique et de protection de l'environnement et de la faune "ChafiaAllah", ainsi qu'une réception pour honorer cinq agents forestiers diplômés et trois retraités et rendre hommage à la famille de l'agent forestier défunt, Djeffal.

A Mascara, plus de 4.000 arbustes d'ornement ont été plantés dans le cadre d'opérations de volontariat de reboisement ayant ciblé les équipements publics et les espaces verts à travers les différentes communes de la wilaya, avec la participation d'agents forestiers, de cadres et d'employés d'organismes et d'entreprises publiques et de membres d'associations à caractère environnemental et de jeunes.

A Mostaganem, 150 arbustes ont été plantées à proximité de la maison sylvicole de Stidia réparties entre 120 arbustes d'argan et 30 de cyprès, parallèlement avec 14 autres opérations au niveau de différentes circonscriptions et la remise d'arrêtés de terrains pour la culture de plantes aromatiques et médicinales et la mise en valeur des terres.

La célébration de la journée internationale des forêts a donné lieu à El Bayadh à la mise en terre de 2.000 arbustes de pin d'Alep, de cyprès et d'eucalyptus et 300 oliviers sur une superficie globale de plus de 2 hectares à Mesbah relevant de la commune d'El Khaither.

Des éléments de l'ANP, de la sûreté et de la gendarmerie nationales, des douanes, de la direction de l'environnement, de l'agence nationale de protection de la nature, de la direction des services agricoles (DSA), du Haut commissariat de la steppe, des services communaux et de la société civile ont pris part à cette opération.