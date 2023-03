Maroc: Entretiens de M. Bourita à Washington avec des responsables de la Maison Blanche

Washington — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a rencontré mardi, dans le cadre de sa visite à Washington, le Conseiller à la Sécurité nationale des Etats-Unis, Jake Sullivan, ainsi que le Conseiller Spécial du président Biden et Coordinateur pour le Moyen Orient et l'Afrique du Nord, Brett McGurk.

Les discussions ont notamment porté sur les moyens d'approfondir et diversifier davantage le partenariat stratégique entre les Etats-Unis et le Maroc, à la hauteur des ambitions partagées de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du président américain Joe Biden, pour une alliance plus forte et sans cesse renouvelée entre les deux pays.

Les entretiens ont également été l'occasion d'aborder des questions régionales et internationales d'intérêt commun, où le Maroc et les Etats-Unis oeuvrent en faveur de la paix, la stabilité et la prospérité, notamment au Moyen Orient et en Afrique.