Angola: Le gouvernement veut des études du sol détaillées

Luanda — Le secrétaire d'État à l'Agriculture et à l'Élevage, João da Cunha, a estimé, ce mardi, à Luanda, la nécessité de mener des études plus détaillées du sol pour garantir l'adéquation des terres disponibles pour le Plan national de promotion de la production des grains (Planagrão).

Parlant de l'identification des terres dans les provinces de Lunda Norte et Lunda Sul pour la production de maïs, de riz et de soja et d'autres produits, il a souligné que l'observation lui avait permis d'avoir une idée et d'affirmer qu'il s'agit de terres avec un certain potentiel agricole.

João da Cunha a déclaré qu'ils entamaient des contacts avec des instituts de recherche, à savoir l'Institut de recherche agraire, afin de pouvoir se rendre dans les deux provinces et commencer à collecter des échantillons de sol sur les sites "qui ont déjà été identifiés pour effectuer les analyses". "C'est une étape extrêmement importante, car la visualisation ne suffit pas", a-t-il renforcé.

Le responsable a rappelé qu'il incombe aux gouvernements des provinces sélectionnées (Lunda Norte et Lunda Sul, Cuando Cubango et Moxico) d'identifier, sur leurs territoires respectifs, les terres disponibles pour être valorisées et utilisées dans le cadre du Planagrão.

"Ces terres se trouvent dans des provinces où la densité de population est relativement faible et la plupart d'entre elles, selon ce qui nous a été confirmé par les gouverneurs provinciaux, sont des terres libres, que l'État peut parfaitement utiliser aux fins proposées", a-t-il souligné.

À son tour, le secrétaire d'État à l'Économie, Ivan dos Santos, a souligné que les sites avaient été identifiés avec l'aide des gouvernements provinciaux et des autorités locales, à la suite d'une étude sur l'utilisation de ces terres pour la culture de céréales sélectionnées.

Dans la municipalité de Lóvua, province de Lunda Norte, les terres sont propice à la culture du maïs et du soja, c'est pourquoi les gouvernements provinciaux et les autorités locales ont sélectionné ces endroits.

Concernant la création des conditions pour la préparation d'une étude de la chaîne de valeur de Planagrão, il a souligné qu'il était nécessaire de préparer une étude, étant un nouveau plan ambitieux, mais avec de nombreuses opportunités pour le secteur privé.

Il a déclaré qu'après avoir identifié les 130 000 hectares disponibles pour démarrer le Planagrão à Lunda Norte et 56 000 hectares à Lunda Sul, les équipes traitent tous les hectares, en termes d'extension des terres et de voies d'accès pour évaluer le coût réel, principalement des infrastructures.

Approuvé par le Décret présidentiel 200/22 du 22 juillet, le Planagrão prévoit un investissement annuel moyen d'environ 670 millions de dollars américains pour la production du blé, de riz, de soja et de maïs, entre autres, et d'environ 471 millions de dollars américains/an pour la construction et la réhabilitation des infrastructures d'appui au secteur productif et social.

L'État fournira 2,852 milliards de kz (5,6 milliards de dollars) pour le programme, dont 1,6 milliard de kwanzas pour financer le secteur privé, fourni par la Banque de développement d'Angola (BDA) et le Fonds d'Actifs de capital de risque (FACRA).

Les 1,17 milliards de kwanzas restants seront acheminés vers les infrastructures, qui comprennent la délimitation de deux millions d'hectares, le lotissement et les routes d'accès aux zones de production.