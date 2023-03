Madagascar: Moto - 4H Honda - Le duo Tida-Roberto s'offre une victoire de prestige

La 21e édition du 4H Honda s'est déroulée en apothéose ce week-end sur le site du SRK Imerintsiatosika. Le champion a effectué 19 tours sur la boucle de 8 km.

Au total, 78 équipages répartis dans les 12 catégories se sont inscrits à cette course qu'il faut faire au moins une fois dans la vie pour les férus de deux roues. Au classement général, le duo Tida-Roberto a remporté le scratch en réalisant 19 tours sur le circuit fermé d'une boucle de 8 km à Imerintsiatosika. La paire Miadantsoa et Randy du team Funbike a terminé à la deuxième place du classement avec scratch. Au volant de la Sherco SEF 300, ils ont accompli 19 tours. Mathias Plantive a complété le podium, lui qui a été en balade seul dans la catégorie Solo. Un passionné de moto tout terrain depuis toujours, Mathias a également fait 19 tours. Dans la catégorie parent-enfant, No Limit Patrick et Cédric ont soulevé le trophée avec 18 tours et ont fini quatrième du classement général.

Chez les vétérans 1, le septuple champion Tsitsi Razafimahefa? accompagné par Tarzan? a été sacré champion à bord d'une Sherco intouchable. En effet, la team Funbike a récolté une belle moisson. En vétéran 2, les deux compères de toujours, Karnezis et Rija, ont emmené leur Sherco à la première place. En junior, le tandem Miaro-Lassaux a ravi la première place. L'équipe de Ethan-Rohy, quant à lui, a mis la petite Sherco 125 à la plus haute marche du podium dans la catégorie féminine. Un autre tandem inédit, Aro-zo et Tiana a occupé la troisième place de la catégorie 2 pilotes/2 motos. Dans la catégorie 85cc, Jeremy et Guigui sur KTM ont ravi la première place devant leurs coéquipiers Steven et Sincère sur Husqvarna et KTM.

Engouement

Une grande première dans l'histoire de la moto malgache avec dix filles au départ dont 4 rookies. Avec seulement deux mois d'expérience, Marie-Lou a remporté la deuxième place chez les dames. Elle a roulé avec sa coéquipière Lina Larissa. " Cette journée était vraiment incroyable. J'ai pu participer à ma première course enduro avec seulement deux mois d'expérience. Je peux vous dire que même en étant très sportive, c'était ultra physique. J'ai aussi pu me rendre compte de ma marge de progression en voyant les autres pilotes ! C'était une expérience de dingue pour moi de participer à cette course de prestige ", a-t-elle noté. Avec ses 13 tours, Lala avec et son amie Farah Rabekijana, pour leur première participation, se sont classées 63ème du classement général et troisièmes parmi les équipages féminins.

Cette 21e édition de la course d'endurance a rassemblé beaucoup de pilotes et de personnes de tous niveaux d'expérience et de chaque catégorie d'âge. La plupart ont juste pour objectif de se faire plaisir en roulant à leur rythme. " Le 4H Honda 21e édition était un franc succès. Il n'y a pas eu d'accident. La course était accessible à tout le monde. La prochaine édition sera encore meilleure ", a fait savoir le président de la Fédération malgache de motocyclisme, Tsirava Razafimahefa.