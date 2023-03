Togo: Le président Bazoum a fait escale au port de Lomé, rouage essentiel du commerce nigérien

Le président nigérien Mohamed Bazoum a achevé sa visite de travail de 48 heures à Lomé. Lors de ce voyage, à teneur essentiellement économique, Mohamed Bazoum a visité les installations du port autonome de Lomé, l'une des principales voies d'importation et d'exportation du Niger.

Ce séjour a eu une forte teneur économique et commerciale. Mohamed Bazoum a notamment visité le port autonome de Lomé, la principale voie d'accès du Niger à la côte. L'autorité politique et les investisseurs en ont profité pour lui présenter la plateforme portuaire. David Elbez, directeur du Terminal Investment Limited (TiL) : " Le Togo est une terre d'accueil, une terre d'accueil pour investir, une terre d'accueil pour développer les trafics et développe des infrastructures supérieures à ses besoins. Ce qui permet à un pays voisin comme le Niger de pouvoir bénéficier de cette capacité d'accueil qui est très importante dans le cadre de son développement industriel. "

Plateforme performante

Signe de l'importance du port de Lomé pour le Niger, en 2010, a encore expliqué David Elbez, tous les flux logistiques pour l'exploitation pétrolière de Diffa et de la raffinerie de Zinder au Niger - quelques 7 000 camions l'année - sont passés par le port de Lomé.

C'est donc une plateforme performante et ambitieuse qu'a présentée le ministre togolais de l'Économie maritime, Edem Kokou Tengue : " Le port de Lomé est classé quatrième en termes de trafic conteneurs en Afrique et est 96e dans le monde en 2022. Et à l'horizon 2025, le Togo ambitionne de devenir le hub logistique par excellence d'Afrique de l'Ouest ". Mohamed Bazoum est retourné à Niamey. Le Togo espère que le Niger - enclavé - va exploiter un peu plus le port de Lomé après cette visite.