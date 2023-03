Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 mars 2023

Sénégal : Ordre national du Lion- L'astronome Maram Kaïré élevé au rang de commandeur

L'astronome sénégalais, Maram Kaïré, a été élevé, mardi, au rang de commandeur dans l'Ordre national du Lion par le chef de l'Etat Macky Sall, à la fin de la projection de l'avant-première du film documentaire ''Star chasers of Sénégal '' (Chasseurs d'étoiles au Sénégal).« Au nom de la Nation sénégalaise, je vous élève à titre exceptionnel au rang de commandeur dans l’Ordre national du Lion’’, a déclaré le chef de l’Etat lors de son allocution, en présence des ministres de l’Education nationale, Cheikh Oumar Anne, de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Moussa Baldé, et de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow. (Source : Aps)

Liberia : Infrastructures- La Bad appuie la modernisation

L’objectif principal du projet est de renforcer l’écosystème des paiements au Libéria pour une efficacité accrue et de favoriser la croissance et l’innovation. Le Conseil d’administration du Fonds africain de développement, le guichet des prêts concessionnels du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé, vendredi 17 mars 2023, un don de 3,9 millions de dollars pour financer le projet de remise à niveau des infrastructures et des systèmes de paiement du Libéria.« L’objectif principal du projet est de renforcer l’écosystème des paiements au Libéria pour une efficacité accrue et de favoriser la croissance et l’innovation. Il cible les systèmes de traitement automatisé des chèques et la chambre de compensation automatisée ainsi que les systèmes de règlement brut en temps réel qui constituent l’épine dorsale du traitement des paiements dans le secteur financier du pays », rapporte un communiqué parvenu à Apa.

Côte d’Ivoire : Élections/Programme de coaching du Cndh- Simone Gbagbo instruit les femmes

La 2e édition du programme de coaching des femmes pour les élections a ouvert ses portes le mardi 21 mars 2023, à Abidjan-II-Plateaux les Vallons. Cette initiative du Conseil national des droits de l’homme (Cndh) a vu, à l’ouverture, la participation de plusieurs autorités, notamment la présidente du Mouvement génération capable (Mgc), Simone Ehivet Gbagbo, des sénatrices, des maires et d’autres femmes leaders. S’exprimant sur le thème « La place et le rôle de la femme dans l’espace politique, de la société traditionnelle à la société moderne », Mme Simone Ehivet Gbagbo a révélé quelques qualités essentielles pour être ou devenir une femme politique de conviction. Elle dira aux femmes : « La clé pour réussir une carrière politique, c’est d’avoir des convictions fortes et une vision claire de leurs projets ». (Source : Fratmat.info)

Mali : Actions sociales et humanitaires- Msf Frontières présente son bilan de l’année 2022

L'organisation médicale et humanitaire « Médecins Sans Frontières » (Msf), en collaboration avec le ministère de la Santé et du Développement social, a organisé ce mardi 21 mars 2023, à l'hôtel Salam, un café de presse pour présenter le bilan annuel de ses activités de l'année 2022. L'objectif de cette rencontre était de renforcer la connaissance de MSF et ses activités au Mali et montrer les résultats du travail de ses équipes ainsi que les défis liés à son action d'assistance médicale dans le pays. Ce café de presse a été présidé par Dr Ben Moulaye, représentant le ministère de la Santé et du Développement social en présence de Audace Ntezukobagira, Chef de Mission de Médecin Sans Frontières, et du représentant du Ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, M Laciné Diarra. Le coût opérationnel de ses activités est de 14. 117.681.822 de FCFA (Source : abamako.com)

Niger : Coopération Niger-Togo-Bazoum et Faure décident de la création d’une commission mixte

Au terme d’une visite d’amitié et de travail de 48 heures au Togo, le Président Mohamed Bazoum et Faure Gnassingbe ont décidé de la création d’une commission mixte de coopération et la tenue de sa première session au cours du dernier trimestre 2023 à Lomé, indique le communiqué final de cette visite officielle. Au cours de son séjour au Togo, le Président Mohamed Bazoum et son homologue Faure Gnassingbe ont évoqué plusieurs questions bilatérales, continentales et internationales. (Source : Anp)

Guinée : Diplomatie- Conakry répond aux accusations de Washington…

Dans un rapport axé sur la situation des droits humains, le Département d’Etat américain a porté de graves accusations contre les autorités guinéennes. « Exécutions illégales, torture, traitements cruels, inhumains, dégradants infligés par le gouvernement, graves problèmes d’indépendance du pouvoir judiciaire et immixtion arbitraire dans la vie privée…», la charge de Washington contre Conakry dans son rapport publié ce lundi 20 mars 2023, est lourde. « Les rapports du département d’Etat américain sortent toujours un an plus tard. Ça veut dire que c’est le rapport de 2021-2022 qui sort en 2023. C’est ce qui fait qu’on est en train de montrer la photographie de ce qui s’est passé au début du CNRD (comité national du rassemblement pour le développement)… », adit-il Donc, leur rapport court sur cette période-là et avant. Pour nous, le rapport qui va sortir en 2024 va être celui qui va faire la photographie nette de ce qui s’est passé sous le leadership du président du CNRD. Ce présent rapport est une photographie un peu du passé alors que pour nous il y a eu du progrès », a déclaré Dr Morissanda Kouyaté. (Source : africaguinee.com)

Burkina Faso : Insécurité - Interdiction de transporter le bétail hors de la province de la Kossi

Après les provinces du Sourou et du Nayala,le Gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga, a signé un arrêté ce mardi, interdisant le transport du bétail hors de la province de la Kossi pour des raisons sécuritaires. La mesure entre en vigueur à compter du 22 mars 2023 et jusqu’à nouvel ordre. Tout contrevenant aux dispositions dudit arrêté, s’expose à la saisie du bétail, sans préjudice des sanctions pénales prévues par les textes en vigueur, averti le gouverneur Bassinga. (Source :aouaga.com)

Tchad : Mort d’Idriss Deby Itno- 400 rebelles condamnés à la prison à vie

Plus de 400 rebelles ont été condamnés pour la mort de l'ancien président tchadien Idriss Deby Itno, à Ndjamena, mardi. Plus de 400 rebelles ont été condamnés mardi à la prison à vie au Tchad, accusé d’avoir provoqué la mort de l'ancien président Idriss Deby Itno au front en 2021, à l'issue d'un procès à huis clos.Selon Mahamat El-Hadj Abba Nana, procureur général de N’Djamena, 24 personnes ont été acquittées à l'issue de ce procès ouvert le 13 février et ponctué par de nombreuses interruptions et ajournements. (Source : Africanews)

Kenya : Tension socio-politique- Raila Odinga annonce des manifestations

Après des manifestations contre la vie chère organisée à Nairobi par le célèbre opposant kényan Raila Odinga, ce candidat malheureux aux dernières élections a annoncé qu’il y aura des manifestations similaires à celles organisées dans la capitale kenyane et dans de nombreuses autres régions du pays, tous les lundis. « Chaque lundi, il y aura une manifestation. Il y aura des protestations. La lutte a commencé et elle ne se terminera pas tant que les Kenyans n’auront pas obtenu leurs droits », indique le chef de l’opposition.