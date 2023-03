Sénégal: Des outils et instruments de modélisation mis en place pour la prise en charge des enfants à besoins spéciaux

Dakar — Le projet "Décidons d'une éducation pour les enfants handicapés par des choix et une approche inclusive" (Deecliq) est parvenu, en deux ans, à mettre en place des outils et instruments de modélisation d'un référentiel de qualité pour la prise en charge d'enfants à besoins spéciaux, a appris l'APS de source officielle.

"Les instruments et outils livrés par le projet Deecliq vont nous permettre d'avancer à grands pas dans la finalisation de la politique d'éducation inclusive au niveau du ministère de l'Education nationale", a affirmé Saliou Sène, conseiller auprès dudit ministère.

Il intervenait mardi à Dakar lors de l'atelier de clôture d'un projet mis en oeuvre par un consortium d'organisations de la société civile actives dans le secteur de l'éducation grâce à un financement de l'Agence de coopération italienne au Sénégal (AICS).

Des fiches pédagogiques et un manuel de formation pour la FASTEF (Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation) ont été élaborés. L'objectif consiste à renforcer le référentiel de formation en éducation inclusive dans les centres régionaux de formation et assurer "une prise en charge de la problématique dès la formation initiale pour garantir la durabilité de l'inclusion des enfants en situation de handicap qui doivent accéder et rester à l'école".

"C'est une contribution de taille dans l'élaboration de documents de politique d'éducation inclusive mais également pour un environnement scolaire propice à l'éducation des enfants en situation de handicap, a expliqué Saliou Sène.

Le travail a consisté à dérouler des actions précises dans un domaine déterminé de l'éducation inclusive qui concerne tous les acteurs, notamment la communauté, les autres ministres sectoriels et les leaders d'opinion avec une bonne communication pour un changement de comportement, a-t-il précisé.

Le projet déroulé dans les inspections d'académies (IA) de Sedhiou, Kaffrine, Kolda, Kaolack et Dakar a travaillé au niveau de la communauté et notamment des adultes qui doivent agir sur l'apprentissage des enfants à besoins spéciaux avec une mise en réseaux de plusieurs acteurs de l'éducation inclusive. Beaucoup de séances de renforcement de capacités ont été tenues et documents stratégiques ont été conçus.

Il a invité les partenaires de l'école à accompagner le ministère de l'Education nationale pour une capitalisation et une diffusion sur l'ensemble du territoire des bonnes pratiques obtenus dans les cinq académies cibles.

Selon le chef de file du projet, Emilia Vavassori, il s'agissait, durant ces deux ans, de renforcer l'offre d'éducation inclusive en complémentarité avec le ministère de l'Education nationale dans 69 écoles à travers cinq régions du pays.

Le projet a permis ainsi d'avoir des résultats probants avec un plan de formation conçu et mis en oeuvre auprès de 58 agents du ministère, sur le thème du handicap et de l'éducation inclusive, s'est-il félicité.

Il y a eu également la mobilisation de la communauté avec des campagnes de sensibilisation pour "détruire les stéréotypes liés au handicap et promouvoir l'importance du droit à l'éducation" avec plusieurs formations réalisées au profit d'acteurs de la société civile, d'autorités locales mais également des médias, selon Emilia Vavassori.

Le projet a également adressé la question de l'amélioration de la qualité de l'offre d'éducation inclusive avec près de 150 formateurs de la FASTEF et des Centres de formation régionaux des instituteurs qui ont bénéficié d'un renforcement de capacités sur la prise en charge des besoins des enfants vivant avec un handicap.

Plus de 300 membres des Comités départementaux de protection de l'enfance ont été également formés sur la problématique.

Du matériel pédagogique conçu pour améliorer la prise en charge a été distribué à tous ces acteurs qui participent à la prise en charge de près de 500 enfants dans les 69 écoles cibles.

La Fédération des Associations de personnes handicapées (FSAH), la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation (Cosydep), le programme "faire l'école" du ministère de l'Education ont été les parties prenantes du projet DEECLIQ.