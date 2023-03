Congo-Brazzaville: Coopération - Accompagner le Congo dans la valorisation du royaume de Loango

Les ambassadeurs de France et des Etats-Unis ainsi que la représentante de l'Unesco au Congo ont eu une séance de travail, le 20 mars, avec la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Lydie Pongault, sur le grand projet de valorisation du royaume Loango et la mémoire de l'esclavage.

Les diplomates français, americain et de l'Unesco se sont accordés à unir leurs efforts pour accompagner le Congo dans la valorisation du projet du royaume de Loango. A cet effet, l'expertise scientifique international est très nécessaire pour faire sortir ce royaume de l'oubli car de nombreuses générations ne connaissent pas son histoire.

Le royaume de Loango fait partie de l'histoire de beaucoup de pays et il est très important de le valoriser. " Nous allons accompagner ce projet le mieux possible en termes d'expertise scientifique avec les partenaires des Etats-Unis, de l'Unesco et des autres pays. Il s'agit de rassembler autour du projet congolais les meilleurs experts du monde. Le royaume Loango fait partie de notre histoire commune parfois tragique, parfois plus heureuse. Loango est méconnu de cette grande histoire de l'esclavage ; il a une place particulière très importante ; nous devons le faire sortir de l'ombre, le faire connaître au monde et à toutes les jeunes générations ", a fait savoir François Barateau, ambassadeur de France au Congo.

Pour Eugene S. Young, l'ambassadeur des Etats-Unis au Congo, Loango a une liaison directe avec son pays. Il y a une partie de la culture de ce pays qui est africaine " Loango a une importance aux Etats-Unis, dans notre culture, dans notre histoire commune, dans notre avenir. Il y a des millions de personnes qui sont arrivées de Loango aux Etats-Unis, nous voulons soutenir ce projet qui protège cette mémoire ", a-t-il indiqué

De son côté, la représentante de l'Unesco au Congo, Fatoumata Marega, a fait savoir que son institution apportera son expertise technique aux côtés des partenaires bilatéraux. L'Unesco s'inscrit dans toutes les perspectives éducatives et culturelles avec tout le dialogue de civilisation entre les peuples de la diaspora, congolais et africains. Une perspective d'inscription au patrimoine immatériel de l'humanité de l'Unesco.

" L'Unesco se réjouit de pouvoir accompagner le Congo dans ce vaste projet que j'appellerai un programme ", a signifié sa représentante.

Signalons qu'il est prévu cette année l'organisation d'un grand colloque international sur le royaume de Loango afin de matérialiser cette problématique dans un édifice de la mémoire qui pourrait sortir ce royaume de l'oubli.