Congo-Brazzaville: LCDE - Des mesures pour offrir de l'eau à tous

A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, une délégation de La Congolaise des eaux (LCDE), conduite par son directeur des exploitations, Bienvenu Ibara, accompagné du directeur des investissements et de la planification, a effectué le 21 mars une descente dans les usines du Djoué et le laboratoire central de Brazzaville.

Le but de la descente a été de sensibiliser la population à l'importance de l'eau et sa préservation. Il s'agit en l'occurrence d'éduquer les consommateurs sur les bonnes pratiques de l'eau et le respect des infrastructures et équipements de distribution de cette denrée précieuse. Il s'agit aussi de monter les efforts et l'engagement de LCDE dans sa mission d'approvisionnement de la population en eau potable.

"A la population de Brazzaville, je lui recommande de consommer l'eau de La Congolaise des eaux...Les défis, c'est avoir une grande couverture en adduction d'eau, c'est-à-dire étendre le réseau et avoir plus d'abonnés pour faire un bon chiffre d'affaires, parce que toutes les réalisations que vous voyez ici se maintiennent avec le payement des factures d'eau par des consommateurs ", a indiqué le directeur des exploitations de LCDE, Bienvenu Ibara, à l'issue de la visite.

En termes de prise en charge, le directeur des investissements et de la planification, Bedel Nkossi, a souligné quelques réalisations qui ont boosté le niveau de la desserte en eau dans certains quartiers de Brazzaville, notamment l'élaboration du Projet d'extension en zone périphérique et renforcement du service d'eau potable initié par le gouvernement et financé par l'Agence française de développement, consistant en plusieurs composantes, à savoir la composante travaux qui envisageait la pose de réseau dans plus de treize quartiers périphériques et deux zones de renouvellement; la pose des branchements en ces mêmes quartiers; la réhabilitation de l'usine du Djoué qui a fait l'objet des travaux.

Il y a eu également un volet FIAE, c'est-à-dire un fonds d'investissement et d'appui à l'exploitation qui a permis à LCDE de construire le magasin central situé au boulevard Alfred-Raoul; l'acquisition des véhicules, des pièces de rechange pour faire bénéficier aux autres équipements. Le projet PPS aussi avait une assistance technique, le volet Information-Education-Communication qui a consisté à l'accompagnement de la LCDE (...).

Des statistiques

Précisons qu'à travers de cette journée, en plus de célébrer un élément vital et précieux, l'on entend sensibiliser à la situation des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à de l'eau salubre. Il s'agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'eau. L'une des principales intentions de cette journée mondiale est de soutenir la réalisation de l'objectif de développement durable 6 : " Eau propre et assainissement pour tous d'ici 2030 ". On compte aujourd'hui plus de 663 millions de personnes qui vivent sans accès à l'eau potable près de chez elles, passant d'innombrables heures à faire la queue vers des sources éloignées et à faire face aux conséquences sanitaires de l'utilisation d'eau contaminée (...).