Congo-Kinshasa: Kisangani - Des prisonniers éligibles à l'enrôlement ont obtenu leurs cartes d'électeurs

La Commission électorale nationale indépendante (Céni) a débuté avec l'enrôlement, le 20 mars, dans la prison centrale de Kisangani. Elle prévoit également de se déployer dans des hôpitaux ciblés pour la poursuite de l'indentification et l'enrôlement des électeurs malades internés dans ces formations médicales.

Le 20 mars à la prison centrale de Kisangani, le Céni a enrôlé 383 personnes sur 867 éligibles. C'était en présence du chef de division provinciale de la Justice et Garde des sceaux, le maire de Kisangani, la coordonnatrice de la Commission nationale aux droits de l'homme et les représentants des organisations de défense des droits de l'homme. L'opération devra se poursuivre ce 22 mars. A la clôture de l'activité, des images ont été publiées dans les différents forums WhatsApp de la Céni.

Dans un message adressé au président de cette centrale électorale, le président de la Fondation Bill-Clinton pour la paix (FBCP), Emmanuel Adu Cole, lui avait signifié que comme à Kinshasa, les prisonniers et d'autres détenus provisoires des institutions pénitentiaires des provinces du pays éligibles à l'enrôlement devraient également remplir ce devoir civique. " Je crois que le président de la Céni, qui me lit, devrait trouver la solution pour leur enrôlement, si cela n'est pas encore fait. Les prisonniers et détenus préventifs ont le droit d'être enrôlés. Si à Kinshasa c'était fait, pourquoi pas à l'intérieur du pays ? ", avait écrit ce défenseur des droits de l'homme.

Avec cette confirmation par la centrale électorale de l'identification et l'enrôlement des électeurs dans la prison et les hôpitaux, le président de la FBCP se dit satisfait de ce travail et appelle cette institution à fournir encore plus d'efforts en vue de garantir le droit à la majorité de participer aux élections attendues soit comme candidat soit comme électeur.