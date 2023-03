Congo-Brazzaville: Tourisme - Le pays et les Etats-Unis souhaitent renforcer leur coopération

L'ambassadeur des Etats-Unis au Congo, Eugène S. Young, a fait savoir, le 21 mars, à la sortie de l'audience avec la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Lydie Pongault, la volonté de son pays de renforcer la cooperation dans les secteurs du tourisme et de la culture.

Les deux personnalités se sont entretenues sur le grand intérêt qu'il y a dans le domaine du tourisme en République du Congo. Pour l'ambassadeur Eugène S. Young, les Etats-Unis et le Congo partagent beaucoup de choses en culture et en tourisme. " Nous avons parlé de la possibilité d'augmenter notre coopération dans le domaine de ces deux grands secteurs, le tourisme et la culture. Cette grande culture africaine fait partie de notre culture américaine. Pour tous les Américains, nous partageons la même culture avec le Congo. C'est un développement qui va continuer ", a indiqué l'ambassadeur des Etats-Unis. Il a, par ailleurs, remercié la ministre Lydie Pongault pour la coopération très proche entre les deux pays.

Peu avant l'audience accordée à l'ambassadeur des Etats-Unis, la ministre Lydie Pongault a reçu le président de la Fédération mondiale des associations et club pour l'Unesco (FMACU), Mustapha Badreddine, avec lequel elle a parlé de certains projets, notamment la tenue du festival sur la rumba congolaise. La FMACU souhaite travailler avec le ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs et compte sur son soutien moral et financier dans le déroulement de ses activités.

La FMACU se trouve dans les cinq continents. En Afrique, elle est présente en côte d'ivoire, au Gabon, au Cameroun, au Congo. C'est une organisation non gouvernemantale internationale qui entretient des relations officielles avec l'Unesco.