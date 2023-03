Sénégal: Appel à l'insurrection, atteinte à la sûreté de l'Etat - Les raisons du second retour de parquet pour Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye

Les activistes Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye alias Xrum Xaxx vont encore devoir prendre leur mal en patience avant d'être édifiés sur leur sort. En effet, présentés mardi au procureur, ils ont fait l'objet d'un second retour de parquet.

En plus clair, ilsvont passer la nuit dans les locaux de la police du Plateau. Selon leur conseil, Me Moussa Sarr, si cette décision est prise, c'est parce qu'aucun juge d'instruction n'a pas été désigné. " On espère trouver demain (aujourd'hui, ndlr) un juge d'instruction qui va décider de la suite à donner à leur dossier ", a confié l'avocat à lesoleil.sn.

Le directeur du Centre de recherche et d'étude en stratégie finance (Cresf) et le membre du mouvement "Nittu Deug " onté été arrêtés dimanche dernier par les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic) avant d'être déférés pour les faits d'" appel à l'insurrection, appel à la violence contre les institutions et atteinte à la sûreté de l'Etat ".