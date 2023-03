Afrique: Championnat d'Afrique des clubs champions de handball - Un protocole d'accord pour l'organisation de la compétition

En séjour de travail au Congo depuis le 20 mars, le président de la Confédération africaine de handball (Cahb), le Dr Aremou Mansourou, va signer ce 22 mars, avec le président général du club multidisciplinaire de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP), le général Serge Oboa, un protocole d'accord concernant l'organisation, en octobre prochain à Brazzaville, de la 44e édition du Championnat d'Afrique des clubs champions.

Cette compétition qui marque le cinquantenaire de la Cahb sera organisé par la DGSP sous couvert de la Fédération congolaise de handball (Fécohand). Le document à signer met en exergue les différents points et contours qui marqueront le déroulement de la compétition.

Des rencontres tripartites ont réuni, le 21 mars, les délégations de la Cahb, de la Fécohand et de la DGSP afin de peaufiner le contenu du document et valider les charges et responsabilités de chaque partie prenante. La compétition réunira plus de vingt clubs à Brazzaville et sera un moment de fête et de retrouvailles pour les amoureux du handball.