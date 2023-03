Congo-Brazzaville: Dolisie - Des superviseurs du recensement initiés à l'usage des outils de collecte des données

Cinquante-deux superviseurs du cinquième Recensement général de la population et de l'habitation (RGPH-5) bénéficient à Dolisie, la capitale du Niari, des formations sur le manuel de l'enquête et l'utilisation de la tablette connectée. Issus des départements de la Lékoumou, de la Bouenza et du Niari, les superviseurs vont à leur tour former les agents recenseurs chargés de faire du porte-à-porte.

L'organisation du RGPH-5 a franchi une nouvelle phase avec la formation et le déploiement des superviseurs, notamment dans les départements de la Lékoumou, de la Bouenza et du Niari. Ces superviseurs représentent l'un des maillons déterminants de l'opération, déclarait le 6 mars la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, lors du lancement national de la phase de formation.

Débutée depuis deux semaines, la session de renforcement des capacités des superviseurs précède la phase de dénombrement censée démarrer le 25 avril prochain. À Dolisie où sont regroupés les cinquante-deux superviseurs, tout semble bien avancer dans la bonne direction de l'opération. Les participants échangent autour des thématiques essentielles de l'enquête, a témoigné l'un des formateurs, Pierre Rostin Kinsakieno.

Pour ce cadre de l'Institut national de la statistique (INS), membre de la section exploitation, traitement et archivage des données, les méthodologies mises en place sont suivies à la lettre, à savoir le volet collecte de données sur papier, la méthodologie du RGPH, l'observation des outils de collecte des données (les questionnaires ménages ordinaires et les questionnaires des ménages collectifs), l'observation des outils liés aux infrastructures scolaires et sanitaires.

Les différents outils permettent, en effet, à la coordination de compléter la documentation du RGPH. " Nous avons un second volet purement informatique où nous faisons recours aux outils qui les accompagnent, précisément le manuel Capi et la tablette. Les superviseurs doivent pouvoir maîtriser l'ensemble des documents. Il s'agit des questions liées aux caractéristiques des ménages, aux handicaps, à l'alphabétisation, aux caractéristiques de l'habitation, aux technologies de l'information et de la communication... ", a expliqué Pierre Rostin Kinsakieno.

Ces nouvelles pratiques qu'exige le RGPH-5 sont bien assimilées par les superviseurs, à l'instar de Dolph Kevine Ibara et Grâce Marlène Mouanda, respectivement de la Bouenza et du Niari. Dévoués à leurs tâches, les deux superviseurs ont promis d'oeuvrer pour la réussite de l'opération dans leurs localités respectives. " C'est plus la logistique qui me préoccupe. L'INS doit mettre à notre disposition des moyens pour atteindre les coins les plus reculés ", a lancé Grâce Marlène Mouanda.

La session de formation des superviseurs va s'achever le 29 mars sur l'ensemble du territoire. Celle-ci se déroule simultanément à Owando, Brazzaville, Pointe-Noire ainsi que Dolisie. " Chaque superviseur sera responsable de l'exécution et du contrôle des opérations du recensement dans une zone précise. En outre, Il devra assurer la formation des agents recenseurs et des contrôleurs affectés dans son périmètre de compétence ", a précisé la ministre de la Statistique.