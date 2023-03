Cameroun: Yaoundé - L'apôtre Yvan Castanou sera l'orateur d'un séminaire spécial.

Du 13 au 16 avril 2023, l'apôtre Yvan Castanou organise un puissant séminaire à Yaoundé au Cameroun sous le thème " sur toi sa gloire apparaît".

Une voix bien connue dans les marchés, les bars et les lieux publics à travers les messages audio diffusés dans les discothèques; des milliers de camerounais écoutent régulièrement les déclarations prophétiques audio du livre "Maintenant ça suffit, il faut que ça change !"; sans connaître l'auteur de ces productions qui redonnent de l'espoir. Après sa dernière visite au Cameroun en 2018, le temps est venu pour les populations de venir écouter en direct l'auteur des célèbres messages audio intitulés "prions ensemble".

C'est le palais des sports de Yaoundé qui servira de cadre à cet important événement. Aux dates indiquées, l'Évangile sera annoncé avec puissance et autorité, le fondateur des églises Impact Centre Chrétien vient de la part de Dieu pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ.

Dans le même sens, il est prévu des prières de guérison, des enseignements basés sur la Parole de Dieu et plusieurs campagnes de consultation gratuite des maladies de société. Sur la base de l'Évangile selon laquelle " Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple et en obéissance au message de l'apôtre Pierre : " Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui ", l'apôtre Yvan Castanou sur qui repose une onction particulière de la part de Jésus-Christ vient perpétrer la tradition, à savoir " enseigner la parole de Dieu, guérir les malades, libérés les opprimés, proclamer toutes sortes de grâces, offrir des dons en médicaments et autres. Pour des renseignements pratiques, les organisateurs peuvent être contactés directement +237 680184028, +237 691716665.

" L'apôtre Yvan CASTANOU est le pasteur principal des églises Impact Centre Chrétien, une église où l'amour de Dieu transforme des personnes ordinaires en de véritables champions; le siège est actuellement à Boissy-Saint-Léger en France, avec de nombreuses églises à travers tous les cinq continents.

" Ses enseignements dynamiques et vivants ont contribué à la transformation d'un nombre incalculable de personnes, grâce aux cultes d'ICC retransmis en direct sur Internet et à travers l'émission " Pour une vie d'impact " diffusée sur plusieurs radios et chaines de télévision francophones et sur Internet.

Il est l'auteur et le producteur des célèbres textes et CD audio " Prions Ensemble ", des livres " Maintenant ça suffit, il faut que ça change ! ", " Vous pensez mariage ? Comment faire le bon choix ? ", de la collection " Né de nouveau pour gouverner de nouveau ", ainsi que des ouvrages " Neutraliser l'ennemi public n°1 : la chair ", " La prière qui n'échoue jamais ", " Comment votre lange peut-elle mettre le feu à votre vie ? " et " Construire un mariage heureux et durable ".

Musicien et chantre passionné de Christ, il dirige régulièrement des temps d'adoration prophétique durant lesquels l'on peut expérimenter les réalités de la présence et de la puissance de Dieu !

Homme de vision, l'apôtre Yvan CASTANOU, son épouse et toute sa communauté chrétienne sont engagés à bâtir pour la gloire de Dieu une gigantesque infrastructure baptisée " Cité Royale", un vaste édifice de plus de 31 000m2, doté d'équipements à la pointe de la technologie. Un Centre de Congrès unique dans l'Est Parisien et plus précisément, situé dans la ville de Croissy-Beaubourg... "

L'autel renvoie à l'importance de l'adoration, centrale dans la pratique cultuelle d'Impact Centre Chrétien. Et la désignation royale s'explique par la centralité évangélique de la métaphore du Royaume de Dieu. Les bâtiments de 4500m2, sur une surface totale de plus de 31.000 m2 sont impressionnants. Ils témoignent d'une conception minutieuse, portée par des ressources humaines motivées et optimisées.

L'Autel royal comporte un grand auditorium principal de plus de 3000 places, mais aussi de nombreuses salles multi-fonctions, des bureaux, un restaurant : le cultuel n'est pas la seule finalité de l'Autel royal, prévu comme un Centre de conférences ou Palais des congrès. Autant dire que les espaces proposés permettront d'accueillir aussi, sur plusieurs étages, des enseignements, symposiums, répétitions de musique, enregistrements studio, concerts, festivités. "... au prix d'un effort financier irrigué par plusieurs milliers de donateurs motivés.