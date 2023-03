Congo-Kinshasa: Serge Mumbu - ' On a 37% de femmes qui se connectent à internet en RDC '

Le cabinet d'études " Target SARL" indique que 37% de femmes se connectent sur internet en RDC.

Invité de Radio Okapi, le directeur de cette ce cabinet, Serge Mumbu explique que ces femmes focalisent plus sur les activités de réseaux sociaux et le téléchargement des vidéos, audios et photos.

Il a précisé que moins de Congolais se connectent à internet de manière générale du fait que la grande majorité vivent dans des milieux ruraux où il y a moins d'antennes.

" C'est au Nord-Kivu où on a beaucoup plus de femmes internautes en RDC avec 16%, suivi de Kinshasa (15%), après nous avons le Sud-Kivu, le Kongo-Central et le Katanga qui viennent avec 8%. La connexion est beaucoup plus dans ces cinq provinces ", précise Serge Mumbu.

Il recommande que le gouvernement fasse en sorte que la majorité de personnes puissent avoir la possibilité d'accéder à internet dans les milieux ruraux.