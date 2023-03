Cameroun: Tribunal de Paris - Sogea Satom réclame 20 milliards au pays

C'est la substance de la décision du tribunal de Paris qui condamne l'Etat du Cameroun. Il y aussi la marche contre le délestage, les inondations, et le G 25.

Il s'agit du litige sur la construction du 2 e Pont sur le Wouri et la route Bamenda-Babadjou qui oppose l'Etat du Cameroun et l'entreprise Française des grands travaux. Selon le journal EcoMatin, " Sogea Saton réclame 20 milliards au Cameroun au tribunal de Paris ". Au cours d'un échange en vidéoconférence tenu le 20 mars entre le ministre des Travaux publics (Mintp), Emmanuel Nganou Djoumessi, et Vincent Grandeau, nouveau Directeur de l'agence Sogea Satom Cameroun, il a été révélé que cette filiale du français Sogea, a trainé l'Etat du Cameroun devant la Justice française et réclame au moins, 20,5 milliards Fcfa.

Ceci dans le cadre de la réalisation des travaux du 2e pont sur le Wouri (2013- 2017), dans la capitale économique du Cameroun, le projet de construction de la route Babadjou-Babadjou. Selon l'entreprise, cette enveloppe représente les pertes subies lors des travaux, suite à l'attaque de ses équipements par les militants séparatistes, qui réclament l'indépendance des deux régions anglophones du pays (Nord-Ouest et Sud-Ouest). Mais, le ministre Nganou Djoumessi a confié dans une interview publiée dans le journal Cameroon Tribune en juin 2022 qu'après examen, une somme de 1,5 milliards Fcfa a été servie à cette entreprise du Btp, qui continue de contester l'enveloppe à ce jour.

Au sujet des Délestages, le ministre " Eloundou Essomba accuse Eneo de non-respect de ses obligations contractuelles ". La marche contre les délestages organisés par Cabral Libii n'a certes pas connu le succès escompté en termes de mobilisation. Mais, la préoccupation du leader du PCRN est également partagée au sein du gouvernement, précisément par Gaston Eloundou. Essomba qui a trouvé en Eneo le coupable idéal. Pour le Minee et ses services, la filiale détenue à 51% par le fonds britannique Actifs est en grande partie comptable de cet état de choses, pour avoir été défaillante par rapport à ses obligations contractuelles.

Le quotidien Le Jour revient sur les " 250 familles sans abri après les inondations à Buea ". 72 heures après les crues suite à des pluies diluviennes au sommet du Mont Cameroun, les démolitions se poursuivent. La catastrophe a tué deux personnes et causé de nombreux dégâts matériels qui se chiffrent en centaines de millions Fcfa.

Cependant que le quotidien Cameroon Tribune reprend pour annoncer " Le gouvernement aux côtés des victimes ". Sur instructions du président de la République, le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a effectué une visite sur le terrain hier pour apporter du réconfort aux familles victimes des fortes pluies survenues la semaine dernière. Le bilan affiche jusqu'ici deux morts, plusieurs blessés pris en charge notamment à l'Hôpital régional de Buea et d'importants dégâts matériels.

Sur le plan politique, Première Heure parle du G25 comme " La pieuvre et ses tentacules ". La pieuvre pris dans notre contexte est cette organisation tentaculaire qui a développé ces dernières années, un projet d'accaparement du pouvoir, soit par coup de force donc une voie extra constitutionnelle, soit par fédération de toutes les forces politiques, militaires et médiatiques en présence. Ayant à sa tête celui que le peuple désigne dorénavant comme l'homme à la punk, elle tue et ne badine pas. La pieuvre recrute partout et écrase tout sur son passage.