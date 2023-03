Afrique: Bal 2023 / As Douanes-Us Monastir, ce mardi à Dakar Aréna - L'ultime baroud des Gabelous

Après les deux victoires d'affilée, l'As Douanes va parachever son parcours dans la Conférence du Sahara du basketball Africa League ( BAL), avec l'ultime match qui l'oppose ce mardi, à Dakar Arena, à l'Us Monastir. Pour le coach des Gabelous, ce sera le match le plus important et les champions du Sénégal devront fournir des efforts supplémentaires et batailler pour assurer l'un des quatre tickets qualificatifs pour la "Final 8" ou quarts de finale prévue du 21 au 27 mai dans la Kigali Arena.

Après avoir enchaîné deux victoires consécutives, l'AS Douanes livre ce mardi à Dakar-Arena son dernier match face au champion en titre, l'US Monastir. Une rencontre qui sera décisive pour la qualification au tournoi final de la basketball Africa League (BAL) prévu du 21 au 27 mai dans la Kigali Arena.

Les Gabelous gardent leurs chances de décrocher l'un des quatre tickets qualificatifs de cette Conférence du Sahara. Pour le coach de l'As Douanes, Mamadou Guèye, cette rencontre sera la plus importante du tournoi.

"Ce match pourrait être le plus important du tournoi. Celui d'hier (dimanche, Ndlr) nous a donné des ailes à ce que l'on puisse très bien défendre et attaquer. Partager la balle et faire des efforts des deux cotés du terrain pour arriver à cette victoire", souligne-t-il. Le coach Gabelous qui a noté une progression de son équipe, promet des efforts supplémentaires pour venir à bout de ce dernier adversaire.

"Quand tu gagnes c'est très facile de retrouver la confiance. Depuis la première journée, nous faisons des efforts supplémentaires, nous évitons des erreurs que nous faisons lors du premier match pour progresser match après match. On est trop souvent battus aux rebonds. Nous travaillons cela et je pense que c'est mieux par rapport aux deux premières journées. Nous travaillons aussi sur la défense, le repli défensif. Sachant que le Monastir est une grande équipe, si ce n'est la plus grande équipe de ce tournoi, championne en titre en plus. Mais on va essayer de les étudier et faire un très bon match", a-t-il indiqué.

Il faut rappeler que les Gabelous sont à la 4ème place derrière le REG, l'Us Monastir et l'ABC Fighters. Toutefois, il faut noter que la qualification pourrait même être acquise avant ce match. En effet, un revers du Stade Malien contre Abidjan BC Fighters suffira à l'équipe sénégalaise pour valider l'un des 4 tickets qualificatifs.