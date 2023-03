Sénégal: Ouverture du nouveau bloc opératoire de Albert Royer

Dakar — Le bloc opératoire provisoire du service de chirurgie de l'hôpital d'enfants Albert Royer, a été ouvert mardi, après une fermeture de plusieurs mois pour cause de travaux, a constaté l'APS.

Composé de trois salles d'opération, d'une salle de réveil, d'une salle de stérilisation avec des équipements de dernière génération et de deux vestiaires pour le personnel, ce bloc avait été fermé le 6 mai 2021 pour risque d'effondrement suite à un rapport de la Direction de la protection civile.

"Aujourd'hui, la cérémonie d'inauguration des blocs opératoires du service de la chirurgie illustre à merveille que l'hôpital doit s'intégrer dans un schéma organisationnel où la proximité, la socialisation, la mutualisation des ressources, la complémentarité et la coopération entre les différents services vont le rendre performant", a affirmé Dr Henriette Cécile Diop, directrice des établissements privés de santé au ministère de la Santé.

"22 mois après la fermeture des blocs opératoires, l'engagement des partenaires techniques et financiers (Assistance médicale Sénégal, les Chaînes de l'espoir Belgique et Luxembourg) et la direction de l'hôpital en collaboration avec les acteurs hospitaliers concernés a permis la construction des salles opératoires qui permettront d'assurer correctement la prise en charge des interventions chirurgicales urgentes et programmées", a ajouté Dr Diop.

Le coût de l'infrastructure qui répond aux normes internationales est "estimé à 156 117 389 Francs)", a fait savoir la directrice de l'Hôpital d'Enfants Albert Royer, Dr Issa Tall Diop.

Aujourd'hui, a-t-elle souligné, "l'inauguration des salles opératoires provisoires de la chirurgie pédiatrique nous inspire pour convoquer le passé en nous rappelant des résultats fort élogieux réalisés par le service de la Chirurgie créée depuis 2011".

"En effet, avant la fermeture des salles opératoires de l'ancien bâtiment du service de la chirurgie pour risque d'effondrement, le service de la chirurgie avait réalisé au cours de l'année 2019, 1200 consultations et 650 hospitalisations", a-t-elle rappelé.

En plus, a-t-elle signalé, "au nombre des prouesses de haute facture chirurgicale réalisée, il y a l'intervention réussie sur les bébés siamois qui constitue une preuve avérée du haut niveau d'expertise de notre personnel soignant".

En outre, a affirmé la directrice, "dans le souci de répondre à la forte demande de soins chirurgicaux et d'assurer également la continuité des soins 24 H/24, la garde seniorisée mise en place le 22 juillet 2019 a permis de sauver au cours des interventions chirurgicales effectuées plus de 700 patients".

Un bloc aux normes internationales

Dr Diop a remercié "tout le personnel des services de la chirurgie pédiatrique et de l'anesthésie-réanimation, les partenaires techniques et financiers (dont Assistance médicale Sénégal, les chaînes de l'Espoir Belgique et Luxembourg) et la Direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance pour les nombreux sacrifices consentis pour la finalisation dudit projet en un temps record".

Elle a demandé le soutien du ministère de la Santé dans le cadre du projet de construction du pôle chirurgical.

Pour le chef de service de chirurgie pédiatrique à Albert Royer, Professeur Gabriel Ngom, "l'infrastructure est de qualité et tous les acteurs ont travaillé pour que le bloc soit aux normes internationales (....)".

"Nous avons commencé, il y a deux mois et on a voulu donner la primeur aux cas simples pour tester notre capacité à gérer correctement ce bloc et ne pas faire des casses", a-t-il ajouté.

"Après un bilan d'étape, on se rend compte qu'on peut débuter les gros malades. Ce bloc comporte trois salles opératoires. On aimerait en avoir plus comme pour le bloc du bâtiment initial qui en avait 5. La capacité va baisser, mais on va tourner parce qu'on a beaucoup de chirurgiens et nous pouvons tourner tout le temps pour combler le gap", a-t-il dit.

Sur la base des recommandations du rapport de la Direction de la protection civile en date du 26 décembre 2019, le bâtiment de la chirurgie pédiatrique a été fermé le 6 mai 2021 pour risque d'effondrement. Ses activités ont été délocalisées pour les consultations au niveau des containers et les hospitalisations au Pavillon M.