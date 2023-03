Sénégal: Le Forum du justiciable demande à l'Etat d''assumer pleinement' son rôle de garant de l'ordre public

Dakar — Le Forum du justiciable, une organisation de la société civile sénégalaise, dénonce "l'escalade de la violence" survenue au cours de ces derniers jours au Sénégal et demande à l'Etat d"'assumer pleinement son rôle régalien" de garant de l'ordre public.

"Le Forum du justiciable [...] se désole encore une fois de l'escalade de la violence", affirme son bureau exécutif dans un communiqué parvenu mardi à l'APS.

Le texte affirme que l'organisation "s'indigne devant ces actes d'une rare violence, qui n'honorent pas notre chère patrie, et demande à l'Etat du Sénégal d'assumer pleinement son rôle régalien".

"Nous avons été témoins d'un spectacle digne d'une guérilla urbaine, sanctionnée par de nombreuses casses et le vol de biens publics et privés", écrit le Forum du justiciable.

"Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitons un prompt rétablissement à toutes les personnes blessées", ajoute son bureau exécutif à la suite des heurts survenus la semaine dernière et durant la journée de lundi.

Trois personnes auraient trouvé la mort dans les heurts entre militants de l'opposition et forces de l'ordre, selon plusieurs médias.

"Nous exprimons également notre solidarité envers toutes les personnes qui ont subi des dommages et des pertes matérielles", affirme le Forum du justiciable.

Le Sénégal étant "considéré comme un îlot de stabilité", il invite "tous les acteurs" concernés à "sauvegarder jalousement cet acquis".

"Le Forum du justiciable [en appelle à] la responsabilité des acteurs politiques et leur rappelle qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Il est certes normal que des citoyens, dans un Etat de droit et de démocratie, puissent faire valoir librement leur liberté de manifestation, mais ils doivent le faire dans le respect des lois et des règlements en vigueur", soutient-il.

"Il est inconcevable que des actes de violence [...] puissent prospérer et rester impunis. Le Forum du justiciable invite les jeunes à plus de responsabilité et de conscience citoyenne" et leur recommande d'éviter "de tomber dans la manipulation".

Les violences ont éclaté en marge du procès en diffamation opposant le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang, à l'opposant et maire de Ziguinchor (sud), Ousmane Sonko.

M. Niang, un militant de l'APR, le parti de Macky Sall, accuse M. Sonko de l'avoir diffamé. La prochaine audience du procès aura lieu le 30 mars.