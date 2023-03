Burkina Faso: Promotion de la bonne gouvernance - Le Médiateur du Faso et ses partenaires en concertation

Le Médiateur du Faso a organisé, le mardi 21 mars 2023, à Ouagadougou, une table-ronde avec ses partenaires techniques et financiers. Cette rencontre avait pour but de présenter le plan stratégique de l'institution aux PTF.

En vue d'être plus performant dans l'exécution de ses attributions, le Médiateur du Faso s'est doté d'un plan stratégique couvrant la période 2023-2027. Ce plan est bâti autour de deux axes stratégiques que sont : le renforcement de la gouvernance et le rayonnement de l'institution d'une part et la promotion de l'Etat de droit, de la bonne gouvernance et la réduction de la fracture sociale, d'autre part. Dans le but de le faire connaitre, le Médiateur du Faso, Fatamata Sanou/Touré, a présidé, le mardi 21 mars 2023, à Ouagadougou, une table ronde avec tous les Partenaires techniques et financiers (PTF) destinée à leur présenter ledit plan stratégique afin de permettre aux différents partenaires de s'en approprier et éventuellement identifier les pistes de collaboration possibles. " Pour la mise en oeuvre de ce plan stratégique au grand bonheur des populations, l'accompagnement des plus hautes autorités du pays et des partenaires techniques et financiers est indispensable ", a-t-elle fait savoir.

Selon elle, avec la dégradation de la situation sécuritaire, le Burkina Faso a enregistré des exactions contre les populations et qui ont contribué à fragiliser davantage le tissu social. " Nous constatons des tensions inter et intracommunautaires, une altération de la confiance entre les Forces de défense et de sécurité et les populations, une exacerbation des conflits fonciers ", a déploré Fatamata Sanou/Touré. Et le Médiateur du Faso ne peut être insensible à toute cette situation, a-t-elle estimé. C'est la raison pour laquelle, dans son plan stratégique, l'institution a inscrit ses actions non seulement pour promouvoir la bonne gouvernance administrative, mais aussi contribuer à la réduction de la fracture sociale. Selon l'ambassadeur d'Italie au Burkina Faso, Andrea Romussi, doyen du corps diplomatique, les institutions de médiation ont toujours joué un rôle de garant et de veille de la bonne gouvernance, de l'état de droit au sein des différents pays.

" A ce titre, le renforcement de leurs capacités opérationnelles s'avère être une nécessité ", a-t-il fait savoir. Pour lui, la mise en oeuvre du Plan stratégique du Médiateur du Faso va contribuer à renforcer la résilience du peuple burkinabè face à la menace terroriste. En rappel, le Médiateur du Faso a pour mission de défendre et de protéger les droits des citoyens contre les abus et dysfonctionnements de l'administration publique. Il travaille également à prévenir les conflits ou crises et contribue à leur résolution quand ils surviennent.