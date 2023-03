Burkina Faso: Octroi d'une garantie souveraine à IB Bank - ' Cela a été fait pour l'acquisition de matériels militaires ', Aboubacar Nacanabo, ministre de l'Economie

interview

A l'issue du Conseil des ministres du mercredi 1er mars 2023, le gouvernement du Burkina Faso a octroyé à IB Bank Burkina de Mahamadou Bonkoungou, PDG du Groupe EBOMAF, une garantie souveraine. Dans cette interview, le ministre de l'Economie, des Finances et de la Prospective, Aboubacar Nacanabo, explique les motivations de cet octroi de garantie souveraine.

Le gouvernement du Burkina Faso a concédé à International Business Bank Burkina (IB Bank Burkina), une garantie souveraine. Cette décision a été rendue publique lors du Conseil des ministres du mercredi 1er mars 2023. Qu'est-ce qui a motivé cette décision du gouvernement?

Il faut entendre par garantie souveraine un engagement par lequel l'Etat ou une autre personne publique accorde sa caution à un organisme dont il veut faciliter les opérations d'emprunt en garantissant aux prêteurs le service des intérêts et le remboursement du capital en cas de défaillance de leur débiteur. C'est cet engagement que le gouvernement burkinabè a pris en autorisant la ratification de ladite garantie au profit de International Business Bank Burkina (IB Bank Burkina) pour un montant de 408 945 073 dollars US, soit environ deux cent cinquante-deux milliards sept cent quatre-vingt-quinze millions sept cent trente-cinq mille cinq cent vingt-trois (252 795 735 523) F CFA. Il faut noter que ce n'est pas une garantie octroyée pour faire une faveur à la banque. Cela a été fait dans le cadre de l'acquisition de matériels militaires de surveillance et de combat. Le fournisseur a exigé la garantie souveraine pour couvrir l'opération et pour cela, il a exigé le portage par une banque à laquelle il fait confiance. C'est ainsi que IB Bank a été désignée par le fournisseur lui-même pour le portage de l'opération. S. : Qu'est-ce que cela comporte comme obligations pour l'Etat Burkinabè ? A.N. : Dans le cas de cette garantie souveraine, l'engagement est directement lié à un prêt sous-jacent et implique l'engagement du garant (le gouvernement) d'honorer les obligations de paiement de l'emprunteur (le bénéficiaire) selon les termes du contrat de prêt en cas de défaillance de ce dernier.

Quelles sont les obligations de IB Bank dans le cadre de cette garantie souveraine ?

IB Bank doit délivrer une lettre de garantie au fournisseur et s'engager à couvrir l'opération pour le fournisseur en cas de défaillance de l'Etat. Cette garantie souveraine a-t-elle été octroyée en tenant compte de la soutenabilité du niveau d'endettement du pays ? A.N. : La garantie en elle-même n'est pas un prêt. Mais elle couvre une opération de prêt. A ce titre, le prêt est pris en compte dans la politique d'endettement du pays. Mais ce qu'il faut retenir c'est qu'avec la situation que notre pays traverse, la question de la soutenabilité de la dette n'est pas plus importante que la question de la survie du pays. Il est important de noter que le matériel militaire de surveillance et de combat qui a été acquis grâce à cette garantie souveraine donne des résultats concrets sur le terrain et c'est cela le plus important. Je voudrais d'ailleurs préciser que ce n'est pas la première fois qu'une garantie souveraine est accordée à une banque. Cependant, c'est l'une des rares fois que la ratification d'une garantie souveraine est soumise à l'autorisation du Conseil des ministres.

Pourquoi choisir d'accorder cette garantie souveraine à IB Bank Burkina plutôt qu'à une autre institution financière ?

C'est le fournisseur qui a choisi sa banque, ce qui suppose qu'il y a une relation de confiance entre les deux parties. Si le fournisseur nous proposait une autre banque qui était disposée à couvrir l'opération, nous n'aurions trouvé aucune objection. Le plus important pour nous, c'était d'acquérir du matériel stratégique de surveillance et de combat, pour faciliter les opérations aériennes de l'armée. C'est chose faite et nous sommes très satisfaits, car la sécurité n'a pas de prix.