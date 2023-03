Cote d'Ivoire: Restauration et protection du couvert forestier- Le rapport juridique sur les forêts en Côte d'Ivoire en validation

L’ouverture de l’atelier national de validation du rapport juridique sur les forêts en Côte d’Ivoire a été présidée par la directrice de cabinet du ministre des Eaux et Forêts, Elvire Zouzou-Mailly, le mardi 21 mars 2023 à Abidjan-Cocody, en présence du Représentant résident de la FAO pour la Côte d'Ivoire, Attaher Maiga. Rapportent des sources officielles.

Cette étude juridique a été lancée depuis juillet 2022 par la Fao, à l’initiative du gouvernement ivoirien, en vue de faire l’évaluation de la gestion forestière, en tenant compte des interactions transfrontalières associées à ce secteur. Elle s’inscrit dans le cadre du projet « Transformation globale des forêts pour les peuples et le climat : focus sur l’Afrique de l’Ouest’ »

« L’analyse juridique porte sur un ensemble de textes juridiques constitués de conventions et de traités internationaux et régionaux, ainsi que de des législations forestières et devrait permettre d’identifier à l’échelle nationale comme transfrontalière, des lacunes, des contraintes, des opportunités et des défis auxquels fait face le secteur forestier », a dit Elvire Zouzou-Mailly, point focal du Plan de convergence de la Cédéao pour la gestion et l’utilisation durable des écosystèmes forestiers en Afrique de l’Ouest.

Pour elle, « les recommandations de l’étude permettront de soutenir les réformes éventuelles et la mise en œuvre des dispositions juridiques nécessaires à la protection des forêts aux niveaux local, national et sous-régional ».

Elvire Zouzou-Mailly a rappelé que de 16 millions d’ha de forêt en 1900, les superficies de forêts résiduelles de la Côte d’Ivoire ne représentent que 2,97 millions d’ha en 2021, soit moins de 10% du territoire national. C’est pour remédier à cette situation, a-t-elle soutenu, que le Président Alassane Ouattara a pris l’engagement pour porter la couverture forestière du pays à 20% d’ici à 2030.

Attaher Maiga a, de son côté, fait savoir que « la Fao est ravie de collaborer avec le ministère des Eaux et Forêts dans les différentes étapes qui ont mené tout au long de la dernière année à l’élaboration du rapport juridique forestier intitulé : « Défis transfrontaliers et tendances de la déforestation dans l’écosystème de la forêt tropicale de Haute-Guinée : le cas de la Côte d’Ivoire ».

Il a assuré de la disponibilité de la Fao a toujours accompagner les efforts de mobilisation des ressources financières et techniques nécessaires pour une mise en œuvre efficace de la stratégie de préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts, la stratégie de référence pour réaliser l’ambition et l’engagement du pays de reconstituer sa forêt à hauteur de 20% du territoire national d’ici à 2030.

La validation de ce rapport juridique coïncide avec la Journée mondiale des forêts célébrée le 21 mars de chaque année.