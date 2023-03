Afrique: Questions parlementaires - La "mafia", Franklin et l'attaque contre le DPP au menu

Les élus regagnent l'Hémicycle le 28 mars. Exceptionnellement, les députés ont dû soumettre leurs questions parlementaires pendant la journée de lundi et de mardi en raison du jour férié ce mercredi. Le député du Mouvement militant mauricien (MMM) Reza Uteem veut savoir du Premier ministre, Pravind Jugnauth, si les autorités françaises avaient contacté le gouvernement mauricien après la condamnation de Franklin à La Réunion et d'en divulguer les détails. De son côté, le député du Parti travailliste (PTr) Ritish Ramful adressera une question à l'Attorney General, Maneesh Gobin, sur le même sujet. L'élu rouge veut savoir si une commission rogatoire avait été instituée au niveau de la Master Court et si les conclusions avaient été soumises aux autorités réunionnaises.

Ritish Ramful demandera à Maneesh Gobin toujours si le ministère de l'Agro-industrie avait lancé un appel à candidatures pour octroyer un terrain de 250 hectares dans la région de Grand-Bassin, où l'Eco Deer Park Association a aménagé un ranch qui serait pour un prête-nom de Franklin. Pour sa part, Reza Uteem veut savoir quand la demande a été faite et sous quelles conditions le terrain a été loué à bail à cette société. Sur ce même dossier, Rajesh Bhagwan veut savoir s'il y a eu un exercice de due diligence et qui avait signé les documents. L'autre élu du PTr, Mahend Gungarpersad, s'intéresse également à ce dossier. Il veut savoir qui sont les détenteurs de ce bail.

L'opposition ne reste pas les bras croisés après la déclaration du chef du gouvernement. Ce dernier avait affirmé que de la mafia contrôle des institutions. Le député du PTr Patrick Assirvaden demandera à Pravind Jugnauth de chercher des informations auprès de la police pour savoir quelles sont les institutions infiltrées par la mafia. Son collègue du même parti, Ehsan Juman, est plus précis. Il demandera au chef du gouvernement à quelles institutions il faisait référence et les mesures prises pour remédier à la situation. L'élu du MMM Deven Nagalingium veut savoir de Pravind Jugnauth pour quelle raison le commissaire de police et le conseiller en sécurité rattaché au bureau du Premier ministre ne l'ont pas informé plus tôt que la mafia contrôle les institutions.

Les récentes attaques contre le Directeur des poursuites publiques (DPP), Rashid Ahmine, et son personnel par Sun TV feront l'objet de questions parlementaires. Patrick Assirvaden veut savoir si la police a démarré une enquête. Deux autres enquêtes intéressent l'opposition. Rajesh Bhagwan a une question sur le décès de Soopramanien Kistnen et une autre sur l'enquête de la police suite à la déposition de Simla Kistnen contre Yogida Sawmynaden dans l'affaire de Constituency Clerk.

Plusieurs autres sujets d'actualité seront à l'agenda à l'heure des questions. La distribution de cartes de pêcheurs figure parmi les questions de Patrice Armance, le député du Parti mauricien social-démocrate (PMSD). Il veut connaître le nombre de demandes obtenues lors des journées portes ouvertes lundi et hier. Du côté du MMM, Arianne Navarre-Marie veut savoir quand les cartes seront attribuées, tandis que l'élu du PTr Fabrice David souhaite avoir le nombre de pêcheurs qui ont eu une carte professionnelle durant une période spécifique.

Pour sa part, l'élu du MMM Aadil Ameer Meea veut avoir le montant des fonds que le gouvernement a déposés dans diverses banques commerciales depuis 2021.

Dans le secteur de l'éducation, le député Mahend Gungapersad a une question sur le manque de personnel dans les écoles primaires et secondaires depuis le début d'année. Par ailleurs, la députée Ariane Navarre-Marie posera une question sur le système d'école préprimaire gratuite promise par le Premier ministre. De son côté, le député Deven Nagalingum vient avec une question sur la chanson interprétée par les élèves du collège Royal de Curepipe le jour de la proclamation des lauréats. L'élu du PMSD Khushal Lobine a une interpellation concernant les élèves et adolescents arrêtés pour possession ou consommation de drogue.

Sur le plan environnemental, la députée Joanna Bérenger reviendra sur le naufrage du Lien Sheng Fa et du Yu Feng 67, deux bateaux taïwanais. Le député du PMSD Patrice Armance aura une question sur le sort du Yu Feng 67 qui est échoué sur les récifs de Saint-Brandon. Les zones inondables dans la région de Curepipe figurent parmi les questions de Michael Sik Yuen.

La situation dans les abris pour enfants du ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille fera l'objet de plusieurs questions. D'ailleurs, la députée rouge Stéphanie Anquetil a trois questions sur ce dossier. Par exemple, elle a une interpellation sur le bébé S. qui avait été transféré aux urgences alors qu'il était au shelter de L'Oiseau du Paradis. Pour sa part, Karen Foo Kune s'intéresse aux enfants des rues et à la maltraitance dans les garderies. Le décès d'un enfant dans une garderie à Triolet figure parmi les questions d'Arianne Navarre-Marie.

Le début de la saison hippique sera également évoqué. Le député du PMSD Richard Duval veut connaître les conditions sous lesquelles le Champ-de-Mars a été mis à la disposition de People's Turf PLC. L'élu du MMM Franco Quirin veut avoir la liste des entraîneurs étrangers ayant fait une demande pour exercer à Maurice pendant cette nouvelle saison. Il veut aussi avoir la liste de ceux ayant participé aux examens d'entraîneur.

L'élu du PTr Osman Mahomed a une question sur le cargo Hoegh Detroit. D'après les bruits qui courent, ce bateau a débarqué des véhicules dans lesquels de la drogue aurait été dissimulée. Il veut savoir quand le bateau était à Maurice et si les douaniers avaient inspecté lesdits véhicules.

Le député du PTr Farhad Aumeer a également deux questions concernant Franklin. Il veut savoir quand il a obtenu son passeport et s'il y a eu un exercice de "due diligence" par les autorités policières avant que ce précieux document lui permettant de voyager lui soit remis. L'autre question concerne la collaboration entre les autorités réunionnaises et le bureau de l'Attorney general.