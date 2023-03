Ile Maurice: Arrêté hier - Khalil Ramoly a payé six fois Rs 600 000 en liquide pour l'entretien de sa BMW M8

Khalil Ramoly, connu comme "le roi de la capitale" à la commission anticorruption, a été arrêté, hier, pour blanchiment d'argent et conduit à Alcatraz. L'ICAC lui reproche d'avoir caché une voiture de luxe, une M8, chez un prête-nom. Les frais d'entretien ont été réglés en espèces, un montant de Rs 600 000, payé en six occasions. Il passera en cour de Port-Louis Nord jeudi.

Khalil Ramoly a été arrêté à trois reprises déjà dans le passé. Il en est à sa quatrième arrestation par l'ICAC. Pendant la présente enquête, les officiers ont découvert que l'entretien de la M8 était effectué dans une agence automobile. Khalil Ramoly donnait des instructions pour ces services d'entretien qui s'élevaient à Rs 600 000. Il réglait la facture en liquide et il a agi ainsi six fois de suite.

Celui qui servait de prête-nom à Khalil Ramoly a été interrogé. Son interrogatoire se poursuivra dans les jours à venir. Nous nous sommes entretenus avec l'avocat de l'homme d'affaires, Me Rishi Hurdoyal, qui a déclaré qu'il a été arrêté mais n'a pas voulu en dire plus. Me Raouf Gulbul, qui le défend également, s'est abstenu de tout commentaire, se contentant de dire qu'il y a une enquête en cours.

Comment est-ce que Khalil Ramoly s'est-il procuré Rs 600 000 en espèces pour régler les factures d'entretien de sa voiture à chaque fois ? Les enquêteurs se pencheront sur cet autre volet de l'enquête et tenteront de comprendre si son business lui rapporte gros et lui permet de payer d'un claquement de doigts six entretiens automobiles au montant faramineux.

Khalil Ramoly s'est fait attendre dans les locaux de l'ICAC. Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'il s'y est présenté. "Mo ti lamem mwa me zot inn vinn dan ler ki mo pa la", a-t-il déclaré à la presse à son arrivée à Réduit, vers 15 heures, avec ses deux hommes de loi. Il a maintenu n'avoir jamais fait faux bond à l'ICAC.

Propriétaire d'un garage automobile et d'un magasin de pièces de rechange, Khalil Ramoly a été entendu dans le cadre de l'enquête pour blanchiment d'argent dans l'affaire Franklin et touchant le réseau de malfaiteurs mis en place. Les enquêteurs de l'ICAC ont conclu qu'il arrive en tête de liste des priorités dans cette enquête pour blanchiment. Ils le soupçonnent d'avoir agi comme prêtenom dans cette affaire, après la saisie de plusieurs véhicules.

Dans la foulée, l'ICAC a saisi une BMW M4 appartenant à Bryan Bowanee, hier. Il avait été arrêté il y a quelques jours dans le cadre de cette affaire.