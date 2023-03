Ile Maurice: Rose Hill - Deux collégiens de 14 et 17 ans interpellés avec du cannabis

C'est un enseignant du collège qui a découvert le pot aux roses. Après avoir eu des informations qu'un collégien de Grade 8 avait de la drogue en sa possession, il a aussitôt appelé ce dernier et l'a pressé de questions. Le jeune homme a fini par dire la vérité. Les membres du personnel administratif de ce collège expliquent qu'ils ne savent plus comment gérer certains collégiens. Après les nombreux cas d'agression et de harcèlement, rapportés à la police, voilà qu'un des collégiens, âgé de 14 ans, s'est fait prendre avec de la drogue. Le jeune a avoué au professeur avoir du cannabis en sa possession.

L'enseignant a aussitôt alerté la direction avant d'informer la police. La police de Rose-Hill et la Brigade pour la protection de la famille se sont rendues au collège. Elles ont par la suite conduit le collégien au poste de police où il a été interrogé en présence de ses parents. Il a ensuite été sommé de remettre la drogue qu'il avait en sa possession, soit un sachet de 1,33 gramme de cannabis, deux cigarettes roulées avec du cannabis, pesant 1,55 gramme, et des papiers OCB.

Selon le jeune homme, il aurait ramassé cette drogue dans des blocs en béton à l'entrée de sa maison et l'aurait emmenée au collège pour la partager avec ses amis. Sa version est toutefois prise avec des pincettes par la police. Une fouille a aussi été effectuée à son domicile par l'inspecteur Veerasami et ses hommes mais rien de suspect n'y a été retrouvé. Il a été autorisé à rentrer et son dossier sera envoyé au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) pour savoir la marche à suivre. Le ministère de l'Éducation a aussi été informé de la situation.

Autre élève

Par ailleurs, un autre adolescent a été surpris avec de la drogue alors qu'il se trouvait avec ses amis, au stade Maryse Justin, lundi, à Réduit, à l'occasion du Sports Day. C'est un responsable de la maintenance qui a fait la découverte après s'être rendu dans les toilettes des garçons pour une vérification. Il a aussitôt alerté la police.

Le responsable de la maintenance a expliqué à la police de Moka que vers 13 h 15, alors qu'il était entré dans les toilettes des garçons, il a vu un collégien de 17 ans, de Grade 10, tenant un sachet contenant une quantité de feuilles soupçonnées d'être du cannabis. Il a interrogé le jeune homme et ce dernier devait lui avouer qu'il s'agissait bien de cannabis.

La police de Moka a été mandée sur les lieux et les parents du jeune homme ont été alertés. Le collégien, qui fréquente un collège d'État du Sud, a été interrogé en présence de ses parents. Une fouille a aussi été effectuée à son domicile mais rien de compromettant n'a été retrouvé. Il a été autorisé à rentrer chez lui et son dossier sera également envoyé au bureau du DPP.