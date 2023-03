Sénégal: Interdiction formelle de filmer ou de prendre en photo l'intérieur des salles d'audience - Le CORED engage la responsabilité des médias

Avec la course au scoop ou la primeur de l'information/l'image/vidéo, la presse laisse de plus en plus de plumes lors des couvertures d'événements d'empileurs comme des manifestations ou procès médiatisés.

C'est le cas lors du procès en diffamation dans l'affaire dite "Prodac" ayant opposé le ministre Mame Mbaye Niang au leader de Pastef/Le Patiotes, Ousmane Sonko, le jeudi 16 mars dernier, avec des photos de la salle d'audience publiées, en violation de la loi.

"Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) rappelle l'interdiction formelle de filmer ou de prendre en photo l'intérieur des salles d'audience... En effet, il est formellement interdit de filmer ou prendre en photo l'intérieur des salles d'audience", rappelle l'organe d'autorégulation des médias à travers un communiqué daté d'hier, mardi 21 mars 2023 et signé son président, Mamadou Thior.

Dans le document, le CORED rappelle que "le 16 mars 2023, le site d'informations senenews.com a publié une photo de la salle d'audience No 3 du Palais de justice, qui a abrité le procès Ousmane Sonko/Mame Mbaye Niang. Alerté, le CORED a saisi l'administrateur du site qui a immédiatement retiré la photo en question et présenté ses excuses. Il s'est rendu compte que c'est un photographe qui l'a postée à son insu et en totale ignorance des textes de lois", relève l'autorégulateur des médias.

Et d'insister : "En attendant une évolution de la législation sur la question, le CORED rappelle aux administrateurs de sites et directeurs des rédactions, leurs responsabilités quant aux publications sur leurs supports conformément aux articles 43, 74 et 179 du Code de la presse". Mieux, pour remédier à ces manquements, "Le CORED compte organiser prochainement une formation sur le bon usage de la photo et de la vidéo à l'intention des techniciens et photoreporters pour mieux les outiller en la matière", informe la source.