Sénégal: Recrudescence des incendies - 1200 ASP initiés à l'extinction des feux et la promotion du civisme

La caserne des Sapeurs-pompiers de Guédiawaye a abrité, pendant deux jours, une session de formation des Agents de la sécurité de proximité (ASP) sur la maîtrise des techniques d'extinction de feux, face à la recrudescence des foyers dans un contexte aussi de tension lors des manifestations. L'objectif, pour les responsables, c'est d'outiller les agents pour qu'ils puissent anticiper sur les foyers et accompagner les Sapeurs-pompiers sur le terrain des opérations.

A en croire le Directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité (ASP), la formation, c'est un besoin pour ce corps. "Cette formation va renforcer la capacité des ASP, renforcer le savoir-faire des agents au niveau national. Comme vous le savez, il y a une recrudescence des incendies. Et comme les Sapeurs-pompiers ne peuvent pas être partout, il est important que nous puissions, avec leur expertise, former des ASP. La mission des ASP est de renforcer les Forces de défenses et de sécurité et, ici, renforcer les Sapeurs-pompiers du Sénégal. C'est cette collaboration que nous sommes venus renforcer aujourd'hui", a expliqué Mamadou Saliou Sow.

Le Directeur général de l'ASP ajoute, dans la foulée : "je signale que la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers a toujours été au côté des ASP, pour nous renforcer d'abords par une formation en secourisme et d'autres formations par le passé. Et aujourd'hui encore, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers vient de nous octroyer une formation en extension de feux, pour 1200 agents", renseigne M. Sow.

Pour lui, cette activité s'inscrit également dans la promotion de la citoyenneté. "L'Agence de sécurité de proximité a pour mission d'être auprès des populations et d'inculquer à ces dernières certaines notions de civisme, certaines notions de citoyenneté. Et cela, tu ne peux pas le faire si tu n'es pas formé. Et c'est pour cette raison que, lorsque les Sapeurs-pompiers décident de former les ASP, cela renforcera leurs actions sur le terrain parce que les ASP sont un peu partout au Sénégal. Et ça fera que, quel que soit l'endroit où les incendies se déclareront, les ASP pourront aussi agir à un moment, beaucoup plus rapide, pour que nous puissions maîtriser l'incendie", fait savoir Mamadou Saliou Sow qui signale que les formations se tiennent partout sur l'étendue du territoire nationale.