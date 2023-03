Congo-Brazzaville: Hommages de l'INA à Damien Pwono - Une cérémonie académique émouvante

Les nombreux témoignages rendus à la mémoire du pianiste et ethnomusicologue Damien Pwono, dont celui de Ray Lema, ont évoqué sa passion de l'art. La salle a frémi en entendant le préfet des études de l'Institut des arts et des spectacles (Inas) dire le projet du disparu de renforcer l'enseignement à la base avec la mise sur pied du niveau primaire et d'une école maternelle.

Dans la foulée des hommages rendus au feu directeur général Damien Pwono, le plus saisissant a été le passage du préfet de l'école d'application rattachée à l'INA, l'Inas. En effet, une clameur s'est fait entendre dans toute la salle lorsque Félicien Lukuni a affirmé : " Il voulait revaloriser l'Inas en l'enrichissant d'un niveau du primaire doublé d'une école maternelle ". Le défunt poursuivit cette confidence lui expliquant : " Ainsi, j'aimerais, dès la maternelle, en passant par le primaire, affiner le goût et la vocation artistique dans le coeur des petits pour espérer en faire de futurs génies au cours de leur carrière artistique ".

Pour sa part, Ray Lema a témoigné dans une vidéo qu'à la suite d'un échange avec Damien Pwono, ils s'étaient tous deux découverts " deux passions communes ". La première étant l'art d'Orphée, il a expliqué : " La musique, il avait une manière d'en parler qui m'a ravi et me l'a fait respecter ". Ensuite, a-t-il continué : " L'autre passion, c'est l'enseignement. Il m'a longuement parlé de la mission dont l'avait chargé le gouvernement congolais. Une mission que je trouve passionnante et surtout vitale pour nous ".

La passion de la culture et de l'art a souvent été citée comme le puissant leitmotiv de nombreux projets culturels initiés ou portés par l'ethnomusicologue. Le Pr Yoka a ajouté à cela le fait que " Damien Pwono a été et est une personnalité paradoxe, à la fois image incisive, au flegme indémontable et image d'Apollon à l'exubérance d'artiste ". Et qui plus est " avec, d'ailleurs, un sens élevé et loyal du devoir de mémoire et de reconnaissance ". Soulignant ici la cérémonie que le défunt avait organisée en son hommage, lui son prédécesseur, à sa prise de fonction en qualité de directeur général en mars de l'an dernier. Mais encore, l'a-t-on entendu dire : " Damien Pwono a été et est une personne source et ressource. Surgissant dans l'histoire de l'INA, de la culture congolaise, africaine comme une providence ". Citant notamment " le secours apporté à l'INA pour booster le niveau du troisième cycle en panne faute de professeurs qualifiés ". Ce, sans oublier son renfort à la commission scientifique et culturelle du XIVe sommet de la Francophonie en 2012 tenu à Kinshasa.

Modèle de dimension universelle

Le ministre honoraire des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a, quant à lui, évoqué une amitié de plus de cinquante ans née à Pittsburgh. Et, tenu son " frère " pour " un modèle de dimension universelle, un virtuose du clavier et homme de culture connu et respecté à travers le monde ". Mais aussi " un modèle de tempérance, d'humilité et de discrétion " qui " ne fatiguait pas l'auditoire de ses récits de hauts faits de guerre ".

Autrement que par les discours, l'INA et l'Inas ont par le chant et le théâtre exprimé leur attachement au directeur général qui avait en affection les élèves autant que les étudiants. En effet, il a été révélé qu'il avait comme commune pratique la prise en charge des études en payant de sa poche les frais scolaires ou universitaires de plusieurs d'entre eux démunis. Tout dernièrement, il s'était engagé à ajouter au lot déjà existant une dizaine d'élèves...

La biographie rendue par le chef de section musique à l'INA, Romain Malwengo, appuyée par le mot du secrétaire général Félicien Tshimungu, a permis à l'assistance de réaliser la grandeur de l'illustre personnage dont l'humilité a toujours frappé plus d'un. Ce dernier a conclu son allocution affirmant : " Immortel, le Pr Damien Pwono Mandondo l'est désormais pour l'INA ", soutenant du reste que pour cette institution, " il a tant lutté, tant fait et tant donné ".