Congo-Brazzaville: Développement de l'économie numérique - Unicongo s'engage à accompagner le gouvernement

Le nouveau président du conseil d'administration de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo (Unicongo), Michel Djombo, et les membres de la fédération télécom et nouvelles technologies de cette plateforme ont marqué, le 21 mars, lors d'un échange avec le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, leur volonté de travailler pour le développement de ce secteur dans les différents départements du Congo.

Au cours des échanges, ils ont évoqué les points communs sur lesquels les deux parties doivent travailler. Il sera, en effet, question de dynamiser le dialogue entre le ministère et ces acteurs du secteur privé. " Le ministre nous a proposé d'organiser, deux fois par an, des rencontres formelles entre le patronat et les acteurs des télécom. Il nous a rassurés que le secteur sera libéralisé pour permettre de développer l'économie numérique et toutes les infrastructures qui vont avec ", a indiqué Michel Djombo.

Le ministre a, de son côté, salué le dynamisme de ces acteurs de l'entrepreneuriat congolais. Selon lui, le gouvernement devra travailler avec tous ses partenaires pour faciliter le développement des entreprises locales.