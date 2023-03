Congo-Kinshasa: Union sacrée de la Nation, RDC - André-Alain Atundu prêt à offrir de loyaux services à Félix Tshisekedi

Pour contribuer à la cohésion nationale et au leadership du Président de la RDC, Félix-Tshisekedi dans la conduite de l'action du développement du pays, André-Alain Atundu Liongo, Président national du parti politique convention pour la démocratie et la république, CDR en sigle, a annoncé son adhésion à l'Union sacrée de la nation. C'était au cours d'une conférence de presse tenue dans l'enceinte du cercle de Kinshasa, le 20 mars dernier.

Devant les chevaliers de la plume et du micro, Alain Atundu a exprimé tout haut son désir de rejoindre la famille politique du Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi, afin d'offrir ses services. " L'évolution de l'Etat détermine le comportement de l'homme politique en fonction des dispositions constitutionnelles de gouvernance et de sa perception individuelle de l'intérêt majeur et structurel des populations. Le développement du pays et l'épanouissement de nos populations établissent que leur intérêt majeur et bien compris réside dans le programme du développement pays à partir de 145 territoires. Une version économique et managériale de la décentralisation politique.

Cette conviction profonde m'amené aujourd'hui à opter à oeuvrer avec le Chef de l'Etat dans ce cadre et partant à intégrer la mouvance présidentielle à travers la structure qu'il a mise en place : l'Union sacrée de la Nation ", a-t-il déclaré, avant toutefois de préciser que la cohésion nationale et la synergie d'action de tous les acteurs politiques s'imposent comme condition sine qua non pour la survie de l'Etat et pour que la voix de la République Démocratique du Congo soit discordance dans une belle production symphonique grâce à une coexistence plurielle et démocratique telle que reconnue par la Constitution.

A l'en croire, le développement du pays et l'épanouissement des populations sont conditionnés par la paix. Il a affirmé qu'il va oeuvrer sous l'éminente direction du Chef de l'Etat, pour l'effectivité de son leadership par la conquête des territoires congolais occupés par les agresseurs.

Cet ancien cadre du PPRD a justifié sa décision par sa volonté de travailler aux côtés du Président Tshisekedi pour la cohésion nationale. " Je suis convaincu de travailler avec le Chef de l'Etat pour la Cohésion nationale et l'opinion sera bientôt fixée sur notre adhésion à un regroupement politique de l'Union sacrée ", a-t-il déclaré.