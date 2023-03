Madagascar: MJS - Défilé des présidents de fédération à Ambohijatovo

La préparation des différentes échéances internationales figurent parmi les discussions du numéro un du sport et les présidents de fédération.

Cette année est celle des Jeux des Iles de l'Océan Indien que Madagascar organise. 23 disciplines sportives sont au programme des jeux. A quelques mois de ce grand rassemblement des sportifs de l'Océan Indien, les différentes fédérations sportives sont à pied d'oeuvre. Lundi, plusieurs présidents de fédérations ont été reçus par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haja Resampa, à son bureau à Ambohijatovo. Demain, les Barea de Madagascar recevront les Fauves centrafricains au Stade de Mahamasina dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de Football 2023 en Côte d'Ivoire. Le président de la fédération malgache de Football, Victorien Andrianony, a rencontré le numéro un du sport malgache où l'organisation et le déplacement des Barea au Cameroun ont été discutés au cours de cette rencontre.

Médailles

Le kick-boxing était une discipline où les Malgaches excellaient avant et que ces dernières années, la discipline est en veilleuse. Le président de la fédération malgache de kick-boxing, Lylison René de Roland et son staff ont été reçus par Haja Resampa. Les Jeux des Iles à domicile au mois d'août ainsi que les différentes échéances internationales cette année ont été au centre des débats. Parmi les présidents de fédérations qui ont effectué une visite de courtoisie au ministre, Haja Resampa est celui de la natation. La natation est la discipline où il y a le plus de médailles à disputer aux Jeux des Iles.

Le Général Gabriel Ramanantsoa et son équipe placent la préparation de ces échéances régionales comme priorité. La préparation des nageurs que ce soit à domicile ou à l'étranger et surtout de la question des infrastructures ont été débattus au cours des échanges. Le ministère de la Jeunesse et des Sports fera le nécessaire pour que le clan remporte ces jeux à domicile. Hier, une délégation de la fédération française de handball dirigée par Naal Christophe a effectué une visite de courtoisie au ministre des Sports en compagnie du secrétaire général de la fédération malgache de handball. Les questions techniques et le renforcement des relations entre les trois parties ont été débattus au cours de la rencontre.