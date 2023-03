Madagascar: Emploi - Désintérêt des jeunes à la sécurité sociale

Madagascar remporte le deuxième prix du concours organisé par la CIPRES sur la promotion de la sécurité sociale. Dans son mémoire, Lira Mejatiana Ravalison a surtout évoqué les problèmes sur l'affiliation des jeunes à la sécurité sociale.

" Le travail de la jeunesse fait le repos de la vieillesse ". Ce proverbe du grec antique fait référence à la promotion de la sécurité sociale dont bon nombre de jeunes méconnaissent encore la signification. C'est dans cette optique que le concours de mémoire portant sur le thème " prix CIPRES, pour la promotion de la sécurité sociale au sein de ses États membres " a été lancé en 2021 par la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES) . Les 17 pays membres de la CIPRES ont participé à ce concours, y compris Madagascar qui a remporté le trophée de la deuxième place.

La Grande Île a été représentée par Lira Mejatiana Ravalison qui a su défendre brillamment son thème portant sur " la psychologie des adhérents face à la sécurité sociale " où elle a gagné 2 500 000 FCFA. Le choix de ce thème est loin d'être fortuit compte tenu de la réalité à Madagascar, selon l'impétrante. "Seuls ceux qui en bénéficient déjà sont conscients des avantages de la sécurité sociale et cela concerne surtout les personnes âgées. Les jeunes ne s'y intéressent pas et accordent plutôt une importance particulière au travail au jour le jour ", a-t-elle indiqué. Une cérémonie a été organisée hier au siège de la CNAPS Ampefiloha pour la remise de prix à Lira Mejatiana Ravalison âgée de 31 ans , étudiante en Master au CNTEMAD. A noter que le Niger a remporté le premier prix et le Togo pour la troisième.

Sensibilisation

La protection sociale est un élément fondamental du concept de travail décent. Selon le ministre du Travail, de l'emploi, de la fonction publique et des lois sociales , Richard Jean Bosco Rivotiana, des efforts seront mobilisés par le ministère et par la CNAPS pour renforcer davantage les sensibilisations sur la protection sociale. Madagascar met déjà en place les cadres législatifs régissant la protection sociale où il a cité comme exemple le code du travail qui devrait être soumis aux parlementaires pour la prochaine session ordinaire prévue en mois de mai. Cette sensibilisation ne devrait pas seulement cibler les travailleurs mais elle devrait débuter dans les universités.

Chômage

Le concours vise à récompenser les meilleurs travaux contribuant à apporter des solutions innovantes aux problématiques de sécurité sociale dans la zone CIPRES. Le chômage est le risque le moins couvert de tous les risques sociaux recensés par le Bureau International du Travail. En effet, plus de 70% des travailleurs dans le monde ne bénéficient d'aucune protection contre le chômage. Il est important que les gouvernements travaillent à étendre la couverture du chômage pour mieux protéger les travailleurs contre ce risque social. L'élaboration des statistiques par les organismes de prévoyance sociale est également d'une importance capitale selon la CIPRES.

En effet , les statistiques permettent de collecter, d'analyser et de diffuser des données sur les différents aspects de la protection sociale, notamment la santé, l'assurance maladie, les accidents du travail, la retraite et l'invalidité. L'élaboration de statistiques de la sécurité sociale permet également de comprendre les besoins de la population, évaluer l'impact des politiques publiques , identifier les tendances en matière de sécurité sociale , planifier les programmes de protection sociale et renforcer la transparence et la responsabilité des organismes de prévoyance sociale.