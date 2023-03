Madagascar: Poisson d'Avo Rires - Une soirée d'humour à profusion

Organiser un spectacle d'humour relève du défi à Madagascar. Organiser des " comedy shows " ne figure pas parmi la priorité des professionnels du showbiz et de l'événementiel selon les humoristes. La raison viendrait peut-être du public qui n'est pas trop habitué à ce genre de spectacle, mais la deuxième raison serait en lien avec la qualité peut-être insuffisante des prestations offertes par les humoristes.

C'est justement ce défi-là que Miranto Andriamampita, alias Godar et Luckhorn, deux humoristes malgaches de la nouvelle génération ambitionnent de relever, en organisant Poisson d'Avo Rires dans la soirée du samedi 01er avril prochain au Serendipity Co. Ankorondrano.

Selon eux, l'humour " à la malgache " est souvent teinté d'ironie et d'autodérision. Le spectacle qu'ils vont offrir au public dévoilera par contre une autre facette de l'humour.

Ils promettent en tout cas qu'il n'y aura aucune blague déjà vue et revue sur le net, simplement traduite en malgache. Il y aura surtout des sketchs issus de recherches et d'analyses sur les faits de sociétés.

La spécialité de Luckhorn, un nom de scène mêlant son prénom Luck au mot " Horn " qui désigne un avertisseur sonore : des sketchs engagés basés sur des faits sociaux. Il évoque de façon subtile et pleine d'humour les injustices, tenant à apporter sa contribution dans les différentes sensibilisations, dont l'égalité des genres, le droit des enfants, la protection des albinos...se positionnant en tant qu'éducateur et avertisseur dans le domaine de l'humour. Il est aussi connu pour sa prédilection pour l'imitation, une forme d'humour qui lui offre une source intarissable d'inspirations.

Godar lui est très porté sur la parodie et les jeux de mots qu'il maîtrise à la perfection.

Si les sujets évoqués plus haut semblent plutôt sérieux, l'humour sera bien au rendez-vous. Les deux artistes sont convaincus que caricaturer des personnalités politiques, artistes et autres permet plus facilement de transmettre le message au public tout en le divertissant.

Godar et Luckhorn tiendront en haleine et feront exploser de rire le public durant plus d'1h 30. Lonson, leur guest pour la soirée, offrira un intermède musical de chansons d'amour acoustiques pour aider le public à reprendre son souffle entre les deux parties du spectacle.

La soirée, libre d'entrée, débutera à 19h30. D'ailleurs, les deux artistes promettent une ponctualité sans faille.