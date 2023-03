Madagascar: Ressources halieutiques - Formation sur l'aquaculture et la pêche durable dans la région Sofia

Une sensibilisation sur la pêche durable. C'est dans cette optique que la Direction régionale de la Pêche et de l'Economie Bleue (DRPEB) de la région Sofia a mis en place une zone de frai à Ankaiasibe, commune Ankirihiry, district Mampikony. Les représentants de l'Administration ont ainsi soutenu l'importance de la gestion durable des ressources et ont sensibilisé les petits pêcheurs sur le respect des réglementations régissant leurs activités, notamment en ce qui concerne les matériels qu'on peut utiliser pour la pêche, le respect des fermetures de saisons, etc.

D'après la DRPEB Sofia, cette campagne a été menée les 17 et 18 mars derniers, en collaboration avec le chef District, le maire d'Ankirihiry et la Police nationale. Selon les explications, la mise en place de la zone de frai favorise et facilite la reproduction des poissons. Compte tenu de son importance, des surveillances renforcées sont prévues et les actions de sensibilisation seront organisées périodiquement, selon les autorités locales.

Par ailleurs, la DRPEB Sofia prévoit également l'organisation d'une session de formation de base sur les différents types de pisciculture, la rizi-pisciculture et de production d'alevins. Selon les informations communiquées, cette formation est gratuite et se tiendra à Ankirihiry Antsohihy les 27 et 28 mars prochains.