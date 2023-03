Madagascar: Photographie - ' Jaune kéré ' à la cité universitaire de Paris

Du 5 au 9 avril, se tiendra à la cité universitaire de Paris en France l'exposition " Jaune kéré ", concoctée par Jean-François Tuso et Ivanoel Barreto. Comme son titre l'indique, les photos et la projection durant cette installation revisiteront le Sud malgache et son fléau de la sécheresse.

D'emblée, les organisateurs annoncent que " les fonds récoltés par la vente des photos seront reversés à Action Contre la Faim et Médecins du Monde ". Et aussi, qu'il s'agit d'un " témoignage choc ".

Le visiteur s'attend donc à des choses qui n'ont jamais été dites sur le kéré à Madagascar depuis que ce phénomène a été médiatisé dans les années '80 et '90. Et c'est un fait, devenu une source de financement pour les institutions et Ong en tout genre.

Jean-François Tuso est " chef opérateur et monteur en film documentaire depuis 15 ans ". Il a travaillé avec des chaînes comme France 2, Arte, Disney Channel et d'autres encore. Il a auparavant travaillé à l'Ifm, appelé en ce temps, le centre culturel Albert Camus Analakely.

Quant à Ivanoel Barreto, il est photographe depuis 1984. Il servira de fil conducteur pour le documentaire projeté durant l'exposition. Ce projet " Jaune kéré " a été réalisable grâce à du crowdfunding.