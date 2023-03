Madagascar: Antananarivo - Avancement des grands travaux de réhabilitation des routes

Le ministère des Travaux Publics et la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) ainsi que la région Analamanga se partagent les tâches concernant la réhabilitation des routes à Antananarivo.

Le premier assure ainsi les grands travaux nécessitant l'intervention des engins et équipements lourds, suivant l'instruction du président de la République étant donné que la Mairie ne dispose pas de budget suffisant pour le faire. " Nous avons commencé sur l'axe du croisement menant vers Ankadievo jusqu'à la station d'essence Shell ainsi que l'axe du croisement 67 ha en passant par le Bureau Municipal d'Hygiène et le Mada Hotel. Les travaux de réhabilitation de l'axe Ampefiloha vont également démarrer bientôt ", a expliqué le directeur régional du ministère des Travaux Publics à Analamanga, Miora Andriamiharisoa, à la presse hier. Et lui d'ajouter que les grands travaux confiés au ministère de tutelle avancent bien.

Une partie des routes bitumées

Il s'agit notamment des travaux d'entretien de la Route Nationale Secondaire 63 au croisement d'Ankadievo, au croisement RN7 à Ankadimbahoaka, d'une longueur totale de 2,6km. Ces grands travaux concernent également l'entretien de la route reliant le rond-point Andranomanalina vers la station d'essence Jovena 67ha, Ambodin'Isotry vers le Bureau Municipal d'Hygiène, d'une longueur totale de 1,75km. " Le décapage des chaussées a déjà été réalisé en l'espace de trois jours. L'entreprise Magic qui est le titulaire des travaux, se charge également de la scarification des chaussées. Une partie des tronçons de routes à réhabiliter sera ainsi bitumée tandis qu'une autre partie des tronçons seront constituées de chaussées en béton légèrement armé. Le ressouflage des pavés et le curage des canaux ne sont pas en reste. Dans la même foulée, l'implication de tous les usagers de la route s'avère indispensable pour assurer la pérennisation des infrastructures. En effet, l'eau constitue le premier ennemi des routes surtout celles bitumées ", d'après toujours les explications de ce directeur régional du ministère des Travaux Publics à Analamanga.

Contrôles stricts à chaque étape

Par ailleurs, ce département ministériel veille au respect des normes et qualité des travaux de réhabilitation des routes en travaillant en étroite collaboration avec le Laboratoire National des Travaux Publics et des Bâtiments. " Il y aura des contrôles stricts à chaque étape de réalisation des travaux, en commençant par la réception des travaux de décapage et des matériaux de construction utilisés par l'entrepreneur en vue de garantir leur qualité. Même la plateforme des couches de base et les couches d'accrochage feront l'objet de réception. Le laboratoire national et la mission de contrôle ainsi que la direction des infrastructures au sein du ministère des Travaux Publics travaillent en partenariat pour effectuer d'une manière systématique le contrôle de tous ces travaux ", a-t-il fait savoir. Il est à noter que les travaux de réhabilitation des routes dans la ville d'Antananarivo sont prévus s'achever avant le mois de juin de cette année.