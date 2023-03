Madagascar: Le cri d'alarme des experts du GIEC

Les résolutions prises lors de la dernière COP à Charm el Cheik en Egypte laissaient présager une évolution positive de la situation climatique dans le monde. Les experts qui avaient rédigé le manifeste avaient demandé une limitation de l'augmentation de température à 1,5 °C pour atténuer les pires effets du changement climatique. Un accord avait été conclu et des mesures précises avaient été préconisées pour atteindre cet objectif.

Le cri d'alarme des experts du GIEC

Le dernier rapport du GIEC tire la sonnette d'alarme et montre qu'on est loin du compte. Le contexte international actuel où les dirigeants sont beaucoup plus préoccupés par les répercussions du conflit entre la Russie et l'occident ne permet pas d'envisager une évolution positive de leur manière de prendre des décisions. Lors des COP qui se sont succédé, tous les participants avaient convenu de la nécessité d'une nouvelle politique économique et industrielle pour empêcher le désastre écologique se profilant. Après moult discussions, des accords avaient été conclus et comme l'avait dit le président Macron : " Let us make our planet great again ! ".

Quelques années après, on doit déchanter. Les assauts des climato-sceptiques comme le président Donald Trump ont quelque peu freiné la mise en place d'une politique respectueuse des objectifs envisagés par les scientifiques. Les crises qui sont apparues ont poussé les dirigeants à ne pas se conformer aux résolutions prises. La politique de sauvegarde de l'environnement a été volontairement mise de côté pour sauvegarder la croissance économique. Les intérêts de chaque pays ont été sauvegardés de manière égoïste, la recherche de sources d'énergie et de matières premières étant primordiale. Aujourd'hui,la préservation de l'environnement est passée au second plan.

La sortie du dernier rapport du GIEC ressemble à un cri d'alarme et tous les médias internationaux l'ont pris comme tel. Les experts recommandent de trouver des solutions concrètes pour diminuer les gaz à effet de serre. Leurs avertissements ont certainement été entendus, mais seront-ils pris en compte ?