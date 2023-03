Madagascar: Post Freddy - 500 000 euros de l'UE pour Madagascar

Une aide d'urgence de 2,5 millions d'euros a été allouée par l'Union européenne à l'Afrique australe et l'océan Indien des suites du passage du cyclone Freddy.

Sur les 2,5 millions d'euros, Madagascar bénéficie de 500 000 euros, soit environ 2 269 000 000 ariary d'aides humanitaires devant permettre aux régions touchées par les passages de la tempête tropicale Freddy en février et mars dernier. Ce financement " s'ajoute au financement humanitaire de 50 millions d'euros pour la région de l'Afrique australe et de l'océan Indien pour 2023 " note l'Union européenne. Il conviendrait de noter que le Mozambique et le Malawi en ont respectivement bénéficié 1,3 million et 700 000 euros. Ce financement témoigne ainsi du soutien de l'Union aux populations des trois pays qui ont été victimes de la catastrophe qu'était la tempête tropicale Freddy. Comme l'a indiqué Janez Lenarčič, commissaire à la gestion des crises auprès de l'Union européenne, lors de son récent passage dans la Grande Île " L'UE reste fermement aux côtés des populations de Madagascar, du Malawi et du Mozambique, alors qu'elles s'efforcent de se remettre des dégâts infligés par la tempête tropicale/cyclone Freddy - la tempête tropicale de plus longue durée jamais enregistrée ". Grâce à ces soutiens, l'UE entend ainsi permettre à " ses partenaires humanitaires sur le terrain d'être en mesure de fournir une aide vitale rapidement et efficacement, soulageant ainsi les souffrances de milliers de personnes ".

Supplémentaire

Le commissaire à la gestion des crises auprès de l'Union européenne de rajouter " une nouvelle opération de soutien aérien, mise en place à Madagascar cette année, aidera également nos partenaires à acheminer l'aide le plus rapidement possible ". Financée à hauteur de 1,2 million d'euros, cette opération devrait " aider les acteurs humanitaires à atteindre les communautés touchées par les inondations ". Selon la Protection civile et Opération d'Aides humanitaires européennes " ce nouveau financement sera alloué aux partenaires travaillant principalement dans le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, mais aussi dans l'assistance alimentaire, la protection, les abris d'urgence, les articles non alimentaires et la logistique, à la suite des vents violents et des inondations qui ont frappé la région ". " Ce soutien permettra d'alléger les souffrances humaines de centaines de milliers de personnes déplacées à l'intérieur du pays qui ont besoin d'une aide humanitaire " conclut l'organisme.