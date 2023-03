Afrique: L'Afrique du Sud et la RDC évaluent leur coopération

Pretoria — L'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo (RDC) ont analysé mercredi l'état de la coopération bilatérale, lors d'une rencontre entre les ministres sud-africains des Relations internationales et de la Coopération, Naledi Pandor, et son homologue de la République démocratique du Congo (RDC), Christophe Lutunda.

Au cours de la rencontre, qui s'est tenue à Kinshasa, les deux dirigeants ont jugé positives les actions développées par la Commission binationale, composée de 16 ministres des Etats membres.

La réunion visait à superviser le fonctionnement et le développement de l'organisme régional et à s'assurer que les politiques et les décisions sont mises en oeuvre, à la lumière du conflit en cours dans l'est de la RDC.

Lors de la rencontre, les deux dirigeants ont également passé en revue les décisions et les engagements de la Commission binationale de l'Afrique du Sud et de la RDC, ainsi que l'état des protocoles d'accord et des accords signés entre les deux nations.

Selon l'ANGOP, à Pretoria (Afrique du Sud), il s'agit du deuxième volet de l'agenda de travail du ministre sud-africain dans la capitale, Kinshasa, après avoir participé à la réunion du Conseil des ministres de la SADC tenue les 18 et 19 de ce mois.

L'Afrique du Sud considère la RDC comme un partenaire clé dans le commerce et l'investissement, l'exploitation minière, le développement immobilier, les industries pétrolières et gazières, la téléphonie et le tourisme, entre autres.