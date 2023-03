Angola: Le gouvernement réaffirme l'amélioration des conditions des détenus

Huambo (Angola) — Le secrétaire d'État à l'Intérieur, José Paulino Cunha da Silva, a réaffirmé lundi dans la ville de Huambo l'engagement du gouvernement angolais à améliorer les conditions d'hébergement et de vie des prisonniers.

José Paulino a fait cette déclaration lors de l'événement allusif au 44e anniversaire du service pénitentiaire dans le pays, célébré le 20 mars.

L'acte a été le point culminant des journées faisant allusion à l'événement, organisé depuis le 3 de ce mois sous la devise "Service pénitentiaire, 44 ans ferme dans la réhabilitation et la réinsertion sociale des détenus, la consolidation de la production pénitentiaire", et a été témoigné par la gouverneure de la province de Huambo, Lotti Nolika, et plusieurs membres de la direction et du personnel du Service pénitentiaire, en particulier, et du ministère de l'Intérieur, en général.

Dans son discours, le secrétaire d'État a dit que le service pénitentiaire, sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, contrôle plus de 24 000 prisonniers des deux sexes, y compris des détenus et des condamnés, répartis dans 40 prisons à travers le pays.

Il a souligné qu'il y a un taux de croissance de la population pénale, augmentant les défis du gouvernement angolais dans la recherche des meilleures solutions pour une assistance satisfaisante.

"Il est du souci du Gouvernement d'améliorer les conditions de vie de la population carcérale, pour son respect et sa dignité et la garantie de sa pleine réhabilitation et réinsertion dans la société", a-t-il précisé.

Il a affirmé que les quatre établissements pénitentiaires en construction, notamment les prisons de Boma (Moxico), Cacongo (Cabinda), Cuquema (Bié) et Cassosso (Cuanza Sul), contempleront les normes du Service pénitentiaire et les règles minimales de l'Organisation des Nations Unies nations pour le traitement des prisonniers, ainsi que décongestionneront les prisons actuelles.

Il a également souligné l'engagement dans la formation continue du personnel de l'organisme et l'amélioration de leurs conditions de travail, pour une action adéquate dans le traitement de la population criminelle.

Le Secrétaire d'État à l'Intérieur a reconnu le rôle du Service pénitentiaire au cours des 44 années de son existence, dans l'accomplissement de la mission d'exécution des mesures privatives de liberté édictées par les organes légalement compétents et appliquées aux personnes en conflit avec la loi.

De telles mesures, a-t-il dit, garantissent la paix sociale et la défense de la souveraineté de l'État, à travers des politiques d'humanisation, de rééducation et de réinsertion sociale, visant également à prévenir la pratique d'autres crimes.

Abordant la devise des festivités de cette année, il a indiqué qu'elle constituait une ligne directrice pour que la production agricole et d'élevage soit un fait au niveau des établissements pénitentiaires du pays, en vue d'améliorer l'alimentation de la population carcérale.

Selon lui, il existe des registres d'indicateurs satisfaisants de la production agricole obtenus dans certains établissements pénitentiaires, en particulier à Cambiote, dans la province de Huambo.

De son côté, la gouverneure de la province de Huambo a prévu la promotion de la formation technique et professionnelle, pour améliorer les résultats du programme de production agricole en cours dans les prisons du pays et un processus efficace de resocialisation des détenus.

Le Service pénitentiaire d'Angola a été fondé le 20 mars 1979, à la suite d'un protocole entre le ministère de la Justice et le Secrétariat à l'ordre intérieur de l'époque, aujourd'hui ministère de l'Intérieur.

Le protocole visait le transfert des services pénitentiaires à la branche de l'Intérieur, constituant, à partir de cette date, la Journée de cet organe, qui a pour but d'oeuvrer à la réhabilitation et à la réinsertion des détenus dans la société.