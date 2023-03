Angola: Un incendie tue six membres d'une même famille

Luanda — Six personnes, membres d'une même famille, sont décédées tôt ce mercredi dans le district urbain de Rangel, province de Luanda, à la suite d'un incendie qui s'est déclaré à l'intérieur de leur résidence.

Selon une source familiale contactée par l'ANGOP, l'incendie s'est déclaré vers 2 heures du matin et a tué la mère de famille âgée de 40 ans, quatre enfants âgés de 15, 10, six (6) et deux (2) ans et un neveu de un an et six mois.

Selon António Francisco, frère du défunt, les corps, déjà déposés à la morgue de l'hôpital Américo Boavida, sont intacts, présumant qu'ils ont été victimes de l'inhalation de la fumée produite par l'incendie.

Il a ajouté que les cadavres ont été enlevés environ deux heures plus tard, lorsque les voisins ont remarqué l'accident et ont enfoncé la porte principale de la résidence, trouvant les victimes déjà mortes dans l'une des pièces, où elles se sont réfugiées.

Les causes de l'incendie, qui a ravagé la quasi-totalité de la maison, sont encore inconnues.

Les données du Commandement du Service national de protection civile et d'incendie (SNPCB) à Luanda indiquent que cette province enregistre une moyenne quotidienne de quatre incendies dans des maisons, en mettant l'accent sur la périphérie de la ville, principalement en raison de courts-circuits.