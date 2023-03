Angola: L'OMA veut criminaliser l'inceste dans le pays

Luanda — La secrétaire générale de l'Organisation de la Femme Angolaise (OMA), Joana Tomás, défend la criminalisation de l'inceste dans le pays, afin de lutter contre l'activité sexuelle entre parents et enfants.

L'inceste est une activité sexuelle entre membres d'une même famille ou entre parents apparentés par le sang.

Le droit pénal angolais ne criminalise pas cette pratique, seul le Code de la famille place de sérieux obstacles à cet égard.

Par conséquent, le système juridique angolais n'interdit pas les relations sexuelles entre parents et enfants, oncles et neveux, grands-parents et petits-enfants, beaux-pères et gendres, tant qu'il y a consentement mutuel, mais condamne ou criminalise les relations sexuelles entre eux sans consentement et punit les personnes majeures qui ont des relations sexuelles avec des mineurs.

La secrétaire générale de l'OMA, qui a défendu cette question, mardi, dans l'émission " Grande Intrevista ", de la Télévision publique d'Angola (TPA), a indiqué que l'inceste ne peut continuer à être traité comme une faute, mais être vu avec beaucoup d'attention et caractérisé comme un crime.

"L'inceste devrait être qualifié de crime car il y a des parents qui procréent avec leurs filles et petites-filles à la maison, et dans certains cas avec la complicité de la femme, les transformant en épouses", a-t-elle souligné.

Joana Tomás a dit que l'OMA défend et dénonce ces cas, mais de nombreux accusés en détention provisoire finissent par partir à la demande de la femme, car c'est la même personne qui fournit de la nourriture à la maison.

Elle a dénoncé qu'il existe des cas impliquant des individus bien positionnés dans la société.

L'OMA, a-t-elle dit, répudie et condamne ce type d'actes et d'autres crimes contre les femmes et les mineurs, notamment les abus sexuels.

"Nous avons parlé aux femmes et aux partenaires sociaux, nous avons donc organisé une marche le 4 de ce mois, lançant un mouvement qui veut donner de la force pour appeler à la révision de la loi contre la violence domestique, face à certains actes du genre qui se sont passés dans notre société, pour s'adapter à la nouvelle réalité du pays ", a-t-elle conclu.