Angola: La prise de poisson à Belas et Talatona chutent à 10%

Luanda — La prise de poisson par les pêcheurs artisanaux de la commune de Barra do Cuanza, arrondissement urbain de Ramiros et quartier de Buraco, dans les municipalités de Belas et Talatona est passée, depuis décembre dernier, de six mille kilogrammes/mois à moins d'un mille, une baisse d'environ 90 pour cent du chiffre total habituel.

Les armateurs de pêche artisanale indiquent que la pêche avec des chalutiers et les conditions météorologiques sur la côte maritime entre la commune de Barra do Cuanza/Ramiros/Benfica et Mussulo sont parmi les causes de la réduction de la quantité de poissons pêchés dans la région ces derniers trois mois.

Le président de la coopérative de pêche artisanale Hady Wabo (un mot de la langue nationale kimbundu qui signifie "la souffrance est finie" en français), João Francisco, a déclaré à l'ANGOP que le chalutage, considéré comme illégal, est effectué par des navires industriels et semi-industriels, une situation qui met également en péril la biodiversité marine et affecte directement la pêche artisanale.

"Les chalutiers causent des dommages considérables au matériel de pêche des membres, par exemple, cette année, plus de mille mètres de filet ont été détruits par ces navires, qui pêchent dans des zones établies pour les petits navires à environ six milles dans la région de Barra do Cuanza ", a-t-il déploré.

Un autre problème qui a contribué à la faible capture de poissons, a-t-il souligné, est la situation météorologique - la période lunaire, beaucoup de chaleur qui se fait sentir et le manque de pluie, puisque les bancs émergent quand il pleut.

Selon le responsable, les chalutiers approchent de cinq milles, afin de capturer des crevettes, des seiches et d'autres espèces marines rares et précieuses pour la consommation humaine, finissant par traîner des algues et des petits poissons (cabuenha).

Il a ajouté que les chalutiers transportent des filets et des barges de pêcheurs artisanaux et capturent des espèces protégées.