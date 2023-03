Angola: Des femmes du SISM visitent le Mémorial de la bataille de Cuito Cuanavale

Cuito Cuanavale (Angola) — Quatre-vingts femmes des Services de renseignement et de sécurité militaires (SISM) ont rendu hommage mercredi aux héros de la bataille de Cuito Cuanavale, dans le cadre des célébrations du 23 mars, Journée internationale de libération de l'Afrique australe.

À l'occasion, les femmes ont déposé des fleurs au mémorial, lors d'un événement auquel ont assisté le gouverneur de la province de Cuando Cubango, José Martins, et le chef du SISM, le général José Pereira Massano.

S'adressant à la presse, la porte-parole du groupe, Deolinda Sajimbe, a déclaré qu'en plus d'honorer le 23 mars, l'activité faisait partie de la journée "Março Mulher", sous la devise "Pour le renforcement et le développement du genre, vers l'autonomisation" .

À cet effet, le gouverneur José Martins a annoncé que les travaux du Mémorial de la bataille de Cuito Cuanavale se poursuivront dans cet exercice économique, car ils sont envisagés dans le budget général de l'État 2023.

Les travaux manquants comprennent le réseau hôtelier, pour soutenir tous les touristes qui visitent Cuito Cuanavale.

Les femmes, venues de Luanda et de Menongue, ainsi que de la municipalité hôte, ont également salué le roi de Cuito Cuanavale, Bingo Bingo, et visité le Triangle de Tumpu, entre autres zones.

La bataille de Cuíto Cuanavale a été la plus grande confrontation militaire de la guerre en Angola, qui a eu lieu du le 15 novembre 1987 au 23 mars 1988, entre les armées de l'Angola et de Cuba contre les forces militaires de l'UNITA et le régime d'apartheid d'Afrique du Sud.

L'événement est devenu le tournant décisif de la guerre qui a duré de nombreuses années, encourageant la signature des accords de New York, qui ont conduit à la mise en oeuvre de la résolution 435/78 du Conseil de sécurité des Nations unies, au retrait des forces cubaines et sud-africaines de l'Angola, à l'indépendance de la Namibie et à la fin du régime de ségrégation raciale en Afrique du Sud.