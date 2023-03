Angola: La BNA dit qu'il est 'tôt' pour conclure sur le résultat de la BE

Luanda — Le vice-gouverneur de la BNA, Pedro Castro e Silva, a déclaré qu'il était "trop tôt" pour se prononcer sur le résultat d'une banque, en l'occurrence Banque Economique (BE), dont la situation est suivie avec "attention" , par le régulateur.

Pedro e Silva a indiqué que le plan de recapitalisation de la Banque est en cours et vise à doter l'institution plus de liquidité, à générer de la rentabilité et, avec cela, à renforcer son capital.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, dans le cadre de la 110e session du Comité de politique monétaire de la BNA, il a confirmé la démission du PCE, Carlos Duarte, mais a souligné l'intervention rapide du Conseil d'administration et des actionnaires dans la nomination d'un remplaçant qui connaît le plan de restructuration et de recapitalisation de la BE.

Pour le moment, selon Pedro Castro e Silva, la BNA surveille attentivement et fréquemment la mise en oeuvre du plan, qui est basé sur la récupération des niveaux de liquidité.

Le régulateur, la BNA, dit être dans une phase d'intervention corrective avec la BE.

Après cette phase, sur les trois qui agissent comme régulateur, il pourra suivre l'administration provisoire et la résolution.

"Cela veut dire que cette phase dans laquelle nous sommes est à corriger, et il est encore trop tôt pour se prononcer sur le résultat d'une banque", a-t-il expliqué.

Capital social minimal

Dans ce chapitre, il fait savoir que la plupart des banques ont respecté l'augmentation minimale du capital social de 15 milliards de kwanzas, puisque beaucoup étaient déjà dans cette position.

Sans donner de noms, il a dit qu'il n'y a que deux banques (en cours de redressement) qui sont surveillées par la BNA.

Malgré les deux banques toujours en défaut, il a estimé que le respect de l'augmentation du capital social minimum des banques était un succès.