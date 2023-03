Mauritanie/Congo-Kinshasa: RDC-Mauritanie - Mbemba, Bakambu et Elia rejoignent la sélection !

En séance d'entraînement

L'effectif des Léopards de la RD Congo qui doivent affronter les Maurabitounes de la Mauritanie en aller et retour comptant pour la 3ème et 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Can Côte d'Ivoire 2024, affiche désormais complet. Le dernier groupe de joueurs est arrivé ce mardi 21 mars, à Lubumbashi. Il s'agit, entre autres, du capitaine de l'équipe, Chancel Mbemba (Marseille/France), et aussi de Cédric Bakambu (Olympiacos/Grèce) qui revient sur sa décision de prendre sa retraite internationale, et réintègre la sélection.

Cédric BakambuCe n'est pas tout, il y a aussi Meschack Elia (Young Boys/Suisse), Joël Kiassumbwa (Bellinzona/Suisse); Théo Bongonda (Cadiz/Espagne); Arnaud Lusamba (Alanyaspor/Turquie), Siadi Baggio (TP Mazembe/RDC); et les autres qui sont arrivés. Aucun joueur n'est plus attendu, le sélectionneur Sébastien Desabre a tous ses joueurs en mains. La séance d'entrainement de ce mercredi toujours à huis clos sera plus que décisive.

Bakambu promet d'offrir à Desabre toutes les armes possibles

L'attaquant des Léopards de la RDC, Cédric Bakambu a promis d'offrir à Sébastien Desabre toutes les armes possibles pour qu'il réussisse son mandat, a-t-il déclaré lundi sur les antennes de Canal+ sports, peu avant de rejoindre la sélection à Lubumbashi.

"J'avais mis un peu ma carrière internationale en suspens, je m'étais donné le temps de réflexion nécessaire, et voilà aujourd'hui il y a des choses qui ont été mises en place, notamment avec l'arrivée de nouvel sélectionneur, et voilà j'ai décidé de refaire mon combat ", a-t-il ajouté, expliquant les raisons de sa décision de mettre fin à sa carrière internationale au lendemain de la défaite devant le Soudan (1-2), à Khartoum, au mois de juin 2022. En sommes, Cédric Bakambu dit qu'il voulait d'abord remettre de l'ordre dans sa carrière, avant de continuer avec la sélection.

Et comme tout semble maintenant bien marché dans son club et dans la sélection, il a donc décidé de revenir : " le devoir m'appelle ", a-t-il indiqué.

Pour ce qui concerne le sélectionneur de l'équipe, avec qui, ils ont eu des bons entretiens dit-il, il y a des choses sérieuses qui s'annoncent : " Sébastien Desabre a professionnalisé notre sélection. J'en ai parlé avec d'autres coéquipiers comme Chancel Mbemba, Gaël Kakuta...je pense que c'est quelqu'un qui mérite sa chance, et j'ai envie de lui offrir toutes les armes possibles pour qu'il puisse arriver à ses fins ", a promis l'attaquant d'Olympiakos de Pirée.

Cette saison, Cédric Bakambu a déjà inscrit 14 buts en 27 matches avec son club. Avec les Léopards de la RDC, Bakambu compte 13 réalisations 40 en sélection. Visiblement, le joueur de 31 ans n'a pas encore dit son dernier mot.